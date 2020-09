Dieses Mal handelt es sich um einen Hund, einen Sittich und ein Kaninchen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Info-Rubrik).

Mischling Teddy ist ein Allrounder mit liebevollen Macken.

© Foto: Fotos: Tierschutzverein Crailsheim

Teddy ist bereits seit November 2016 im Tierheim. Der Mischling wurde 2009 geboren und ist kastriert. Teddy ist für jedes Abenteuer zu haben, dabei hat er es faustdick hinter den Ohren. Seine Leidenschaft gilt allem, was auf dem Boden liegt: Essensreste, Äpfel, Birnen, Mais – fast nichts ist vor dem vierbeinigen Staubsauger sicher.

Bei Spaziergängen müssen also die Augen des Leinenhalters immer einen Tick schneller sein als Teddys unstillbare Lust auf Beute, denn: Hat er erst mal einen Schatz ergattert, gibt er ihn nicht mehr her. Zudem ist keine Mäuseburg unter der Erde vor ihm sicher, Erdhügel-Umgraben ist Teddys Spezialität. Sein Sammlertick erfordert vom neuen Besitzer vorausschauendes Handeln und ein gewisses Maß an Selbstschutz.

Teddy bindet sich sehr schnell und eng an seine Zweibeiner. Damit dies nicht zu Problemen im Alltag führt, muss der neue Besitzer Teddys Stellung konsequent und klar definieren. Kleine Kinder sollten nicht in seinem Zuhause sein. Autofahren ist für ihn kein Problem, er macht es sich auch gerne in einer Box gemütlich. Bei Begegnungen mit Artgenossen zeigt er sich gelassen. Kurzum: ein kleiner Allrounder mit liebevollen Macken.

Dieser Nymphensittich wurde in Blaufelden gefunden.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Ein Nymphensittich wurde am 24. September in Blaufelden beim Rewe gefunden. Er wartet in einer Pflegestelle auf seine Besitzer, sein Zustand ist gut.



Wer kann Angaben zu diesem Kaninchen machen?

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim



Ein weibliches Kanichen wurde am 25. September im Tierheim abgegeben. Der Finder wollte keine Angaben machen. Wer dieses Kaninchen vermisst, kennt oder Hinweise geben kann, bitte im Tierheim melden.