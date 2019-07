Themen in diesem Artikel

Tiere, die momentan im Crailsheimer Tierheim leben, stellen wir regelmäßig online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um eine Hündin, zwei Katzenkinder und einen Kater aus Crailsheim. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Miyu, eine Akita-Hündin, geboren im Dezember 2011, war der Meinung, die einzige Hundedame in ihrem Revier zu sein. Wegen eines Konflikts mit der Hündin des Vermieters musste Miyu ihr Herrchen daher verlassen. Im Tierheim zeigt sich die Dame total aufgeschlossen allen Menschen gegenüber. Sie lässt sich gerne kraulen, ist aber kein Hund, der auf grenzenlose Knuddelei steht. Allgemein ist sie ein eher gelassener Hund, aber keine Schlaf­tablette. Bei Spaziergängen freut sich die Hündin aber auch jedes Mal, in ihren Auslauf zurückzukehren, den sie als ihr Domizil anerkennt. Daher gehen die Tierheim-Mitarbeiter bei ihrem Verhalten der Vermieterhündin gegenüber nicht von einer Artgenossenproblematik aus. Auch bei Hundebegegnungen zeigte sie sich immer vorbildlich. Zuvor verbrachte Miyu einige Jahre ihres Lebens mit ihrem Bruder. Ein Zuhause als Zweithund wäre daher sicher eine gute Option, sofern die Chemie stimmt.

Nico und Nils, geboren im Mai 2019, sind zwei kleine Wildfänge, die noch lernen müssen, dass man vor Menschen keine Angst haben muss. Doch schon jetzt zeigt sich, dass das mit etwas Zeit, Verständnis und Geduld kein Problem ist. Die Katerchen möchten später Freigang haben.

Kater Luki, geboren 2017, sucht ein Zuhause mit späterem Freigang bei Menschen, die viel Zeit haben, um mit ihm zu kuscheln. Da Luki genau weiß, was er will und das auch zeigt, sollten Kinder bereits im Schulalter sein.

Info

Das Tierheim Crailsheim ist unter Telefon 0 79 51 / 29 47 77 erreichbar. Die Öffnungszeiten: täglich von 17 bis 18 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Adresse: Am Tierheim 4 in Crailsheim. www.tierheim-crailsheim-ev.de.