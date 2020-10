Dieses Mal handelt es sich um einen Wellensittich, einen Kater und zwei Katzen. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Info-Rubrik).

Dieser Wellensittich ist in Onolzheim aufgetaucht.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Dieser Wellensittich wurde am 1. Oktober in Onolzheim gefunden. Er ist gesund und wartet in einer Pflegestelle auf seine Besitzer.

Dieser Kater ist seit einiger Zeit in Gröningen unterwegs.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Dieser Kater ist seit Mitte September in Gröningen unterwegs. Er ist bei guter Gesundheit und darf beim Finder bleiben, bis sich der Besitzer meldet.

Diese beiden Kätzchen sind gesund und warten im Tierheim auf ein liebes Frauchen oder ein Herrchen.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Dieses Pärchen wurde am 27. September auf einem Feld bei Beuerlbach in Richtung Satteldorf gefunden. Die beiden Kätzchen sind gesund und im Tierheim in der Quarantäne.