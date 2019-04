Tiere, die momentan im Crailsheimer Tierheim leben, stellen wir regelmäßig online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um zwei Hunde und einen Kater aus Crailsheim. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben (beziehungsweise wenn Sie die Fundtiere kennen), wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Die Schäferhündin Jenny lernt schnell und sucht Menschen, die viel Zeit haben.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Jenny (geboren: 2011, Deutscher Schäferhund, weiblich): Jenny hat ein freundliches Wesen, sie ist verschmust und lieb. Die Hündin ist sehr intelligent, sie lernt schnell, was sie leider bisher nicht durfte. Jenny fehlt es an Erziehung. Das Tierheim sucht für die Schäferhündin Menschen, die viel Zeit für sie haben und sie wenig alleine lassen. Jenny mag keine anderen Hunde oder anderen Tiere. Kinder sollten im Schulalter sein.

Einige Meerschweinchen warten auf neue Besitzer.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Diese Meerschweinchen stehen für acht Männchen und sechs Weibchen mit ihren Jungtieren, die im Tierheim Crailsheim auf ein artgerechtes Zuhause warten.

Dieser Kater wurde am Wochenende gefunden.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Dieses männliche Kätzchen wurde am 13. April in Binselberg bei Michelbach an der Heide, Stadt Gerabronn, gefunden. Das Tierheim schätzt, dass der Kater im Januar 2019 geboren wurde, sein Zustand ist gut. Wer dieses Tier vermisst, kennt oder anonyme Hinweise geben kann, bitte im Tierheim unter Telefon 0 79 51 / 29 47 77 melden.