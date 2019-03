Tiere, die momentan im Crailsheimer oder Haller Tierheim leben, stellen wir regelmäßig online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um zwei Hunde und einen Kater aus Crailsheim. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben (beziehungsweise wenn Sie die Fundtiere kennen), wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Sammy ist 2005 geboren und sucht ein Zuhause, in dem sich die Menschen viel Zeit für ihn nehmen.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Sammy (West Highland Terrier, geboren 2005): Der Hundeopa Sammy ist für Hunde-Neulinge geeignet, wenn sie konsequent sind. Dies ist bei Sammy sehr wichtig. Er ist lieb, er mag Katzen – bei Hunden entscheidet die Sympathie. Mit Kindern kommt Sammy auch gut zurecht. Wenn es ihm zu wild wird, zieht er sich einfach zurück. Für den West Highland Terrier wünscht sich das Tierheim einen ruhigen Haushalt, in dem es Menschen gibt, die sich viel Zeit für ihn nehmen und sich durchsetzen können.

Der Rüde wurde an ein Straßenschild angebunden.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Dieser Rüde wurde am Mittwoch, 6. März, an das Straßenschild beim Steinbruch und Schotterwerk Heumann in der Nähe vom Tierheim angebunden. Er hatte eine Kette um den Hals. Wer diesen Hund vermisst, kennt oder anonyme Hinweise geben kann, bitte im Tierheim melden.

Der Kater wurde in einem Bau­gebiet in Blaufelden gefunden.

© Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Der Kater wurde am Donnerstag, 7. März, im Baugebiet Badgarten/Burgstall in Blaufelden gefunden. Der Tierarzt schätzt, dass er 2015 geboren wurde. Kennt jemand den Besitzer des Katers?