Für die Mitglieder des Vereins DBK Historische Bahn stand es bereits am Samstag fest: Brandstiftung. „Ich kann mir nichts vorstellen, was in diesen Waggons in Brand geraten könnte“, sagte Bert Hellwig. Alexander Busch-Nowak wird deutlicher: „Von selbst brennt da nichts, da gibt’s keine Batterien, keine Elektrik, die als Brandursache in Frage kommt.“ Bei dieser Einschätzung berufen sich die Beiden auch auf den Vorsitzenden Konstantin...