Crailsheim Kinder „erleben“ das Mittelalter

Crailsheim / Luca Schmidt

Bei der 11. Crailsheimer Kinder- und Jugendkulturwoche können Teilnehmer Steinzeitfiguren basteln, in die Zukunft reisen und nach Omas Rezepten kochen.

„Willkommen im Mittelalter“ – so begrüßt Michael Glass die acht bis zwölf Jahre alten Teilnehmer seines Malkurses „das Mittelalter erleben“ an der VHS in Crailsheim. Die Veranstaltung ist Teil der Kinder- und Jugendkulturwoche.

Die Kinder dürfen im Kurs malen, was ihnen zum Mittelalter einfällt. Allerdings muss dafür erst mal geklärt werden, was alles zum Thema passt. Dass es um Ritter und Burgen geht, das wissen fast alle. Auch, dass es Turniere gab, bei denen Ritter gegeneinander kämpften. Schwieriger wird es schon bei der Bestimmung, wie lange das Mittelalter andauerte. Grob gesagt dauerte es vom Ende des römischen Imperiums bis zum Beginn der Renaissance.

Aber es gibt noch mehr Anregungen für mögliche Motive. „Zum Mittelalter gehören auch Klöster und die Christianisierung“, erklärt Glass. Zusätzlich gebe es den Minnesang, Prinzessinnen, die Erfindung des Buchdrucks und vieles mehr. Nach dem kleinen Exkurs wird es mucksmäuschenstill und die Kinder beginnen zu malen.

Klara Klunker malt eine Kirche. „Die mag ich, weil sie so bunte Fenster haben. Wenn das Licht dann durchscheint, gibt das tolle Farben.“ Das Besondere: Sie arbeitet mit Wasserfarben, im Gegensatz zu den meisten anderen Kindern. „Mit Buntstiften ergeben sich auf dem Papier immer kleine Rillen, Wasserfarben sind glatt und decken besser“, erklärt Klara.

Für sie ist Malen das Beste, was es gibt – außer Reiten. „Sonst male ich eher frei und wild. Am meisten Spaß macht es, die Augen dabei zu schließen“, sagt sie.

Auch Jakob Dilger und Shakthi Saiprasath sind beim Kurs dabei und malen eine Burg. „Sonst male ich gerne Wälder mit Füchsen“, sagt Shakthi. Beide besuchen noch mehr Kurse der Kinder- und Jugendkulturwoche. „Ich gehe am Freitag noch zum Kinonachmittag“, sagt Jakob.

Und selbst der Lehrer lernt bei der Kulturwoche noch etwas. „Ich habe mich mit Kunstgeschichte befasst. Überrascht war ich davon, wie lange das Mittelalter angedauert hat“, sagt Michael Glass. „Die Menschen haben damals sehr viel getüftelt und gewerkelt.“

Info Die elfte Crailsheimer Kinder- und Jugendkulturwoche wird bis Freitag, 13. April, veranstaltet. Für einige Termine gibt es noch freie Plätze. Informationen zum Programm, der Anmeldung und zu den verschiedenen Veranstaltungen gibt es bei der VHS unter Telefon: 0 79 51 / 4 03 38 00 oder online unter www.vhs-crailsheim.de.