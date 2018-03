Crailsheim Hamburger Fischmarkt in Crailsheim

Crailsheim / Ute Schäfer

Am Wochenende fühlte sich der Crailsheimer Marktplatz ganz nordisch an: Der „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ war zu Gast.

Freitagfrüh, der Fischmarkt öffnet. Bananen-Fred, Wurst-Herby und die anderen fahren die Ladenluken hoch. Sie sind ein eingespieltes Team, viele von ihnen sind schon seit Jahren auch in Crailsheim mit dabei. Deshalb wissen sie: „Freitag ist immer tote Hose“, sagt Aal-Hinnerk. Doch das macht nichts, denn dann ist Zeit für die „Mütterbetreuung“.

So nennen die Marktschreier die ruhigen Stunden, in denen sie auch mal Zeit für einen Schnack haben, erklärt Thorsten Mey. Er hat den „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ die letzten Jahre geleitet und lernt in diesem Jahr seinen Nachfolger Dirk Willi Rösgen ein.

In diesem Jahr sind die Marktschreier übrigens noch besonders frisch, erklärt Thorsten Mey, denn die Saison hat erst begonnen: „Crailsheim ist erst unsere fünfte Station.“ Und weil es so kalt ist, ist „Blumen-Rudy“ zu Hause geblieben. Sonst erfrieren die Pflanzen. Thorsten Mey: „Aber er wartet schon. Er will ja auch verkaufen.“ „Uns macht die Kälte nichts aus“, sagt Aal-Hinnerk. Doch wer glaubt, dass der Fischhändler bei der Kälte seine Fische nicht trotzdem kühlen muss, der irrt. „Die Kühlung muss bis aufs Grad stimmen“, sagt er. „Da gibt es strenge Auflagen.“

Dass am Freitag noch nicht so viel los ist, nehmen Alex Leicher und Borak Durmaz sportlich. Sie begleiten die Marktschreier und backen in ihrem Wagen Pizza­brot. Eben ist ein Schüler zum zweiten Mal bei ihnen aufgetaucht. Das überbackene Panini hat ihm geschmeckt, jetzt bestellt er ein zweites. „Wenn’s schmeckt, machen wir’s richtig“, freut sich Alex Leicher.

300 Jahre altes Rezept

Mit seinem Wagen gehört er zur Entourage des Fischmarkts – 40 Stände und 120 Menschen reisen in der Regel mit, berichtet Organisator Thorsten Mey. Die Paninibäcker Leicher und Durmaz freilich sind erst zum zweiten Mal mit dabei. „Wir sind also richtige Bambinis hier“, sagt Borak Durmaz und grinst. Unterdessen isst der Schüler das Panini. Das Rezept für den Teig ist 300 Jahre alt und wurde ihm von seiner Oma verraten, erklärt Alex Leicher, Halb-Italiener, und steckt ein Pizzabrot in den Ofen.

Am Sonntagmittag ist dann allerdings keine Zeit mehr für Gespräche. Dann strömen die Crailsheimer in Scharen. Dann ist verkaufsoffener Sonntag. Dann ist Behördenflohmarkt auf dem Innenhof des Finanzamtes, auch eine beliebte Station an diesem Tag. Dann scheint die Sonne. Und dann geht was. „70 Prozent unseres Umsatzes machen wir sonntags“, sagt Thorsten Mey. „Dann ist es auf dem Markt so voll, da kann man über die Köpfe laufen und fällt in kein Loch.“

Die Crailsheimer lassen sich dann die Fischbrötchen schmecken, begutachten Gewürze, Socken oder Spreewaldgurken auf dem kleinen Markt, bewundern die Reibe, die Gemüselocken produziert – und kaufen, kaufen, kaufen. Tüten- und körbeweise.

Derb und herzlich

Denn jetzt beginnt das, was den Fischmarkt typisch macht: Show und Schnäppchen, fliegende Würste und coole Sprüche. Derbe, aber herzlich, und so manches Mal knapp an der Gürtellinie vorbeigeschrammt. „Die Marktschreier sind unsere Seele“, sagt Thorsten Mey. „Ohne sie wäre der ganze Fischmarkt nichts.