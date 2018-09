Rothenburg Der Bus soll künftig auch in kleineren Ortschaften halten

Schrozberger Büro berät die Allianz

Der Allianz „ILE-Region Rothenburg ob der Tauber“ gehören außer der Großen Kreisstadt Rothenburg die Kommunen Adelshofen, Buch am Wald, Markt Colmberg, Gebsattel, Geslau, Insingen, Neusitz, Ohrenbach, Steinsfeld und Windelsbach an. In ihrem „Integrierten ländlichen Entwicklungskonzept“ (ILEK) haben sie mit Bürgerinnen und Bürgern aus der Region verschiedene Projekte definiert, die die Region auf die Zukunft vorbereiten sollen und die derzeit umgesetzt werden. Unterstützt wird die Allianz von den Regionalmanagern Hannes Bürckmann und Linda Kemmler vom Entwicklungs- und Beratungsbüro „neulandplus“ aus Schrozberg.