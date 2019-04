Der bekannte Sozialpsychologe Harald Welzer stellt am kommenden Mittwoch in Crailsheim sein neustes Buch vor.

Professor Harald Welzer gehört zu den anregendsten Intellektuellen in Deutschland, so preist der renommierte Fischer Verlag den Sozialpsychologen an. Am kommenden Mittwoch stellt der Bestsellerautor in der Buchhandlung Rupprecht in Crailsheim sein neuestes Buch „Alles könnte anders sein“ vor. Seine Thema: Den von vielen befürchteten Weltuntergang einfach ausfallen lassen, und sich gemeinsam mit ganzer Kraft für eine bessere Zukunft einsetzen. Dass er tatsächlich zu den anregendsten Intellektuellen im Land gehört, hat die HT-Redaktion schon vor drei Jahren im Interview mit ihm erleben dürfen (das damalige HT-Interview vom 30. Juli 2016 steht unten zum Download bereit). Karten für die Lesung gibt’s in der Buchhandlung Rupprecht.

