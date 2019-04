Am städtischen Naherholungsgebiet Lammgarten bleiben weiterhin viele gelbe Säcke tagelang liegen.

Der Vorgang wiederholt sich in unschöner Regelmäßigkeit: Am Rande des städtischen Naherholungsgebietes Lammgarten werden Dutzende von Gelben Säcken abgelegt und bleiben dann über viele Tage hinweg liegen, bis sie abgeholt werden. Dass Vögel die Säcke aufpicken, ist an der Tagesordnung. Und wenn es in den nächsten Wochen wärmer und wärmer wird, kommt eine enorme Geruchsbelästigung hinzu. Warum macht die Stadt nichts? Diese Frage ist immer wieder von Passanten zu hören. Zurecht. Warum unternimmt die Stadt nichts?

