Keine Ausschreitungen gab es bei der Demo für Vielfalt. Sie fand in Crailsheim statt, anlässlich der AfD-Veranstaltung in Onolzheim.

Als Gegenpol zur AfD-Veranstaltung in Onolzheim gingen gestern Abend in der Innenstadt 1300 Menschen auf die Straße. Mit dem Schriftzug „Wir sind mehr“ auf bunten T-Shirts, mit Bannern und Plakaten setzten sie ein Zeichen für Vielfalt und Toleranz. Aufgerufen hatte das Bündnis „Crailsheim ist bunt“, dem sich zahlreiche Parteien, Vereine, Initiativen und Gruppen in der Stadt angeschlossen hatten.

AfD-Chef Jörg Meuthen in Crailsheim Demo gegen AfD: Crailsheimer Sportvereine und Parteien demonstrieren mit Der Kreisverband der AfD versammelt sich in Onolzheim mit Bundessprecher Jörg Meuthen. In Crailsheim demonstrieren die Menschen unter dem Motto „Crailsheim ist bunt“.

„Wir wollen für etwas sein, nicht dagegen“, sagte Angelika Münch vom Freundeskreis Asyl, die zu den Teilnehmern der Demonstration und der Kundgebung gehörte.

