Der Vorsitzende der Bundes-AfD, Jörg Meuthen, kommt zur Versammlung nach Onolzheim. Der Crailsheimer Stadtrat Dennis Arendt plant deswegen eine Demonstration.

Unter dem Motto „Crailsheim ist bunt!“ hat SPD-Stadtrat Dennis Arendt eine Demonstration gegen die von der AfD geplante Veranstaltung mit ihrem Bundesvorsitzenden Jörg Meuthen angemeldet. Beide Veranstaltungen finden am Freitag, 29. März statt - die der AfD in der Turn- und Festhalle in Onolzheim, der Ort für die Demonstration ist noch nicht festgelegt. Sie wird unter anderem von den Gemeinderatsfraktionen von SPD und Grünen unterstützt.

