Zuhause gesucht Lang- und Spitzohren warten im Tierheim

Crailsheim / swp

Tiere, die momentan im Crailsheimer oder Haller Tierheim leben, stellen wir regelmäßig online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um eine Katze, ein Kaninchen und einen Kater aus Crailsheim. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben (beziehungsweise wenn Sie diese Fundtiere vermissen oder auch anonyme Hinweise auf ihre Vorbesitzer geben können), wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Im August wird Molly bereits 16 Jahre alt. Sie sucht ein neues Zuhause. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Molly (geboren: August 2003, weiblich): Mollys Besitzer musste umziehen, deshalb ist die Katze auf ihre alten Tage im Tierheim gelandet. Nun helfen die Tierpfleger Molly, ein neues Zuhause zu finden. Die ältere Dame ist zunächst etwas scheu, doch wenn sie Vertrauen gefasst hast, sehr zutraulich. Molly möchte unbedingt Freigang haben.

Auch dieses zugelaufene männliche Kaninchen hätte gerne ein neues Dach über dem Kopf. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Dieses männliche Kaninchen wurde am 22. Februar in Crailsheim in der Nähe vom Penny Markt gefunden. Es hat einen großen Abszess am Auge, trotzdem ist es sehr lieb und umgänglich.

Dieser in Goldbach gefundene Kater ist sehr anhänglich. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Dieser Kater wurde am 21. Februar in Crailsheim-Goldbach im Mühlfeld gefunden. Er hat keinen Chip und ist nicht tätowiert. Er ist sehr verschmust und anhänglich.