Crailsheim AfD-Politiker Jörg Meuthen kommt zum Wahlkampf nach Crailsheim-Onolzheim

Crailsheim-Onolzheim / Andreas Harthan

Die AfD Hohenlohe/Schwäbisch Hall plant eine Veranstaltung am 29. März in Onolzheim mit Spitzenpolitiker Jörg Meuthen.

In der Turn- und Festhalle in Onolzheim findet am 29. März eine Wahlkampfveranstaltung der AfD mit Jörg Meuthen, dem Spitzenkandidaten der Partei, für die Europawahl, statt. Am Montag bestätigte die Crailsheimer Stadtverwaltung auf HT-Anfrage, dass ein Mietvertrag für die städtische Halle „in Anbahnung“ sei, am Dienstagnachmittag sagte der AfD-Landtagsabgeordnete Udo Stein auf HT-Nachfrage, dass der Vertrag unterschrieben sei.

Schon vor einigen Tagen hatte Stein, der auch Sprecher des AfD-Kreisverbandes Hohenlohe/Schwäbisch Hall ist, angekündigt, dass seine Partei künftig „große Hallen“ für ihre Veranstaltungen in der Region buchen wolle.

