Zuhause gesucht Lange und spitze Ohren

Crailsheim / swp

Tiere, die momentan im Crailsheimer oder Haller Tierheim leben, stellen wir regelmäßig online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um eine Katze und mehrere Kaninchen aus Crailsheim. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Diese beiden Kaninchen wohnen derzeit im Crailsheimer Tierheim und warten auf neue Möhrchengeber. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Diese zwei Kaninchendamen stehen für insgesamt acht Kaninchen, die im Crailsheimer Tierheim auf neue Möhrchengeber warten. Die beiden Kaninchen sind weiblich und im September 2018 geboren, sie leben in Innenhaltung. Doch auch für die Außenhaltung warten zwei Kaninchen im Tierheim auf ein neues Zuhause.

Dieses Kaninchen wurde in Schrozberg gefunden. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Dieses weibliche Kaninchen wurde am 13. Dezember 2018 in Schrozberg an der LBV-Bäckerei gefunden. Es ist in einem guten Zustand. Wer das Tier vermisst, kennt, oder anonyme Hinweise auf den bisherigen Besitzer geben kann, soll sich bitte beim Tierheim melden.

Diese Katzen-Dame wurde in Bräunersberg aufgegriffen. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Diese hübsche, weibliche Katze wurde am 9. Dezember in Bräunersberg (Gemeinde Kreßberg) gefunden. Dort wurde sie bis zum 14. Dezember von ihren Findern versorgt und wartet nun in der Quarantänestation im Tierheim auf ihre Besitzer.