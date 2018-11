Schlagwort xx

Ortsmarke / JS

Ein Liebesschloss ist ein Vorhängeschloss, das von Verliebten an feststehenden Objekten, Brücken oder Gittern angebracht wird. Dadurch wollen sie symbolisch ihre ewige Liebe besiegeln. Dieser Brauch verbreitet sich unaufhaltsam in der Welt und hat nun Crailsheim erreicht. Am neuen Herrensteg über der Jagst hängen bereits vier Schlösser. Zwei sind mit vielen kleinen Herzen bedruckt, in eines dieser beiden hat jemand Initialen geritzt. Auf dem dritten Schloss steht ein Datum: 15.09.2018. Und auf dem vierten findet sich ein Cartoon aus der legendären Reihe „Liebe ist …“ von Kim Casali. Wenn das mit den Liebesschlössern so weitergeht, wird der Herrensteg irgendwann noch zur Liebesbrücke.