Crailsheim Wunderbare Natur führt zu Kunst

Crailsheim / Andreas Harthan

Museen sind was Wunderbares: Je nach Ausstellung, die sie beherbergen, nehmen sie die unterschiedlichsten Charaktere an und betören durch verschiedenste Ausstrahlungen. So auch das Crailsheimer Stadtmuseum im Spital, das derzeit einem Bienenstock ähnelt. Es summt und brummt im Untergeschoss, es riecht nach Bienenwachs im Erdgeschoss und im Obergeschoss beeindrucken mächtige Bienen-Bilder.

Ausgelöst hat diese museale Metamorphose die Künstlerin Jeanette Zippel. Schon seit drei Jahrzehnten beschäftigt sie sich auf sehr unterschiedlichen künstlerischen Wegen mit der sie so faszinierenden Welt der Bienen. Das breite Spektrum der Techniken, Materialien und Medien, das die in Heidenheim lebende Künstlerin einsetzt, beeindruckt. Eine audio-visuelle Installation („Schwarm“) im Keller des Stadtmuseums, ein Videoloop („Honighände“) im Obergeschoss – und in der Spitalkapelle was ganz Besonderes: eine extra für diesen ehemaligen Sakralraum angefertigte Installation („Beflügelt“).

Sie besteht aus einem frei im Raum aufgehängten, mit Fallschirmseide bespannten Zylinder. Auf dem Stoff zeigen sich in unterschiedlichen Farben Bienenflügel. Sie treten hervor und verblassen, künden so von ihrer Fragilität. Und sind doch so stark, denn sie tragen die Biene unermüdlich von Blüte zu Blüte. Der Fleiß der Bienen ist sprichwörtlich – und wird doch erst möglich durch diese zarten Flügel. So ist es kein Wunder, dass es die Flugtechniken der Bienen sind, die es der Künstlerin, die längst auch Imkerin ist, schon immer ganz besonders angetan haben. Das schlägt sich auch in den im Stadtmuseum zu sehenden Werken nieder – etwa in wunderbaren Tuschezeichnungen („Flugschreibungen“), aber auch in den Großformaten („Flug“), die sie mit Pastellkreiden und Kohle gemalt hat.

Jeanette Zippels Schaffen ist, so sagte es die Kunsthistorikerin Dr. Sabine Heilig bei der Vernissage, „ein unmissverständliches Statement für ein wahres Wunder, für die Welt der Bienen“. Doch Zippels Kunst ist nicht im engeren Sinne politisch, das wäre ihr, die sich so behutsam wie unermüdlich mit dem Faszinosum Biene beschäftigt, zu eindimensional. Ihr Schaffen erinnert vielmehr an andere Kunstwerke, wie etwa an Maja Lundes’ im vergangenen Jahr erschienenen fiktionalen Roman „Die Geschichte der Bienen“, oder an Markus Imhoofs nur scheinbar dokumentarischen Film „More than Honey“ (2012).

Immer, wenn sich Kunsthistorikerin Heilig mit Zippels Kunst beschäftigt, empfindet sie tiefer als sonst, wie alles mit allem zusammenhängt, berichtete sie dem zahlreichen Publikum in Crailsheim. Und mancher Zuhörer mag sich an einen Satz erinnert haben, der irrtümlicherweise Albert Einstein zugeschrieben worden ist – erst sterben die Bienen, dann die Menschen. Wer die apokalyptischen Bilder aus „More than Honey“ kennt, in denen Menschen in China verzweifelt versuchen, Obstbäume zu bestäuben, der weiß, dass tatsächlich alles mit allem zusammenhängt, und der weiß auch, dass es zumindest dramatische Folgen für die Menschen hätte, gäbe es keine Bienen mehr.

Noch sind sie da, noch können wir sie schützen, noch können wir das, so Heilig, „außergewöhnliche“ Kunstschaffen von Jean­ette Zippel genießen. Auch und gerade in der Stadtbienen-Stadt Crailsheim.

Info Die Ausstellung „Beflügelt“ im Crailsheimer Stadtmuseum im Spital geht bis zum 11. November. Die Öffnungszeiten: samstags von 14 bis 18 Uhr, sonntags von 11 bis 18 Uhr, mittwochs von 9 bis 19 Uhr.