Dass Crailsheim von Jahr zu Jahr größer wird, ist kein Geheimnis. Eine neue Untersuchung hat jetzt ein erstaunliches Ergebnis zutage gefördert: Die Bevölkerung ist stark männlich dominiert.

Crailsheim wächst. Vor allem die Gruppe der 30-Jährigen ist in der Horaffenstadt stark vertreten. Das ist erfreulich, denn diese Generation ist bereits jetzt oder falls nicht, dann doch in absehbarer Zeit, an der Reihe, Kinder in die Welt zu setzen. Und wenn viele junge Familien Familienplanung betreiben, ist der nächste starke Jahrgang schon auf dem Weg. Die Prognose deutet also darauf hin, dass die Expansion auch in Zukunft weitergehen wird.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie von Wolf Krämer-­Mandeau, Leiter des Büros Biregio in Bonn, der im Auftrag der Stadt eine schulorganisatorische Betrachtung durchgeführt hat. Dabei hat Krämer-Mandeau besonders die Crailsheimer Bevölkerung und ihre Entwicklung unter die Lupe genommen. Er hat eine interessante Entdeckung gemacht: „Es gibt mehr junge Männer als junge Frauen. Crailsheim ist numerisch betrachtet eine stark männlich geprägte Stadt.“

In der Gruppe der 30-Jährigen, die als Baby-Boomer-Generation besonders stark vertreten ist, gibt es 400 Männer mehr als Frauen. „Das ist ein Problem“, meint der Experte aus Bonn. „Denn junge Frauen sind die Zukunft.“ Die Stadt Crailsheim sollte sich daher überlegen, wie sie Anreize schaffen könne, damit junge Frauen in der Stadt blieben.

Dies könne eine Aufgabe des Netzwerks „Hohenlohe Plus“ sein, sagt Kai Hinderberger, Ressort Digitales und Kommunikation bei der Stadt Crailsheim. Das Netzwerk soll Firmen bei der Gewinnung von Fachkräften unterstützen und dabei explizit auch die sogenannten weichen Faktoren wie Kultur, Lebensqualität, Natur, Einkaufsmöglichkeiten, Betreuungs- und Bildungsangebote in den Vordergrund stellen. „Attraktive Ausbildungsplätze und Arbeitsstellen für Frauen sind wichtige Voraussetzungen, um mehr junge Frauen hier zu halten und junge Frauen für Crailsheim zu gewinnen“, so Hinderberger.

Im Übrigen gebe es sowohl in den Crailsheimer Kinderbetreuungseinrichtungen, bei der Stadtverwaltung, im Klinikum Crailsheim und bei vielen Arbeitgebern aus dem sozialen Bereich und in vielen Dienstleistungsberufen jede Menge Arbeitsstellen, die klassischerweise überwiegend von Frauen besetzt würden. „Im produzierenden Gewerbe und im Handwerk findet zudem seit einigen Jahren ein deutlicher Wandel statt, sodass auch in vermeintlichen Männerberufen häufiger Frauen anzutreffen sind“, weiß Hinderberger.

Crailsheimer Unternehmen ermöglichten im Rahmen des bundesweiten Girls’ Day einen gezielten Einblick für Schülerinnen in Ausbildungsbetriebe. Auch der jährliche Frauenwirtschaftstag thematisiere berufliche Chancen für Frauen. Hinderberger: „Über den ‚Crailsheimer Weg’ wird allen Elternteilen die Chance zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch umfangreiche Ganztagesbetreuungsangebote geboten. Auch dies kann ein Argument für junge Frauen oder Familien sein, in Crailsheim zu bleiben oder hierherzukommen.“

Noch gibt es genug junge Frauen, die für Nachwuchs sorgen. Die Kinder, die bereits geboren sind, werden bei ihrem Schuleintritt größere Klassenstärken verursachen, so viel ist bereits sicher. Krämer-Mandeau geht davon aus, dass die Klassen, die bisher durchschnittlich 17 oder 18 Schüler zählen, dann von 21 Schülern besucht werden. Der Höhepunkt dieser Entwicklung werde Mitte der 2020er-Jahre erreicht sein.

Der Frauenmangel in den jüngeren Generationen gleicht sich übrigens mit steigendem Lebensalter wieder aus. Er verkehrt sich gar ins Gegenteil, teilt Krämer-­Mandeau mit. „In Crailsheim sterben Männer relativ früh im Vergleich zu anderen Städten.“ Und mit einem Augenzwinkern fügt er hinzu: „Augen auf bei der Wohnortwahl.“

