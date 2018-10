Schule Wo genau ist das Paradies?

Crailsheim / Johannes Ihle

Alle kauerten schweigend im Zimmer und warteten …“, beginnt Iris Lemanczyk zu lesen. Stille im Raum. Lediglich die Stimme der Kinderbuchautorin ist zu hören. Am Frederick-Tag ist die 53-Jährige am Lise-Meitner-Gymnasium zu Gast und liest aus ihrem Buch „Ins Paradies?“ vor. Sie nimmt die Schüler der siebten Klassen mit auf die Reise des 13-jährigen Adnan, der von seiner tunesischen Familie in Richtung Europa geschickt wird, um Geld für seine Liebsten in der Heimat zu verdienen. Er soll mit dem Boot nach Lampedusa geschleust werden und von dort weiter ins vermeintliche Paradies.

„Wo ist für euch das Paradies?“, fragt Lemanczyk die Kinder. Antworten wie „in den Bergen“, „am Strand“, „auf dem Fußballplatz“ oder „wo man Urlaub macht“ sind von Schülern zu hören. Theoretisch müsste Adnan also im Paradies leben. Denn in Tunesien ließen sich all diese Dinge finden, sagt die Autorin. Doch so einfach ist das nicht.

Im Fall des Hauptcharakters Adnan ist die Mutter arbeitslos, sein Vater Invalide, nachdem er bei einer Demonstration von einem Polizisten verprügelt wurde. Alle Hoffnungen ruhen nun auf Adnan.

Neben dem Buch hat Lemanczyk auch Bilder von bis zum Rand mit Menschen gefüllten Booten mitgebracht. Sie erklärt den Kindern die Situation der Flüchtlinge auf den Booten und wie eine Überfahrt abläuft. Die Schüler zeigen großes Interesse an den Geschichten der Autorin und stellen viele Fragen. Denn Lemanczyk weiß, wovon sie schreibt.

„Für das Buch war ich drei Wochen in Tunesien, um Land, Leute und Kultur kennenzulernen“, erzählt sie. Auch auf der italienischen Insel Lampedusa war sie fünf Tage und hat sich die Unterkünfte der Flüchtlinge angeschaut. In Deutschland hat sie in einem Heim für minderjährige Flüchtlinge mit Kindern über deren Erfahrungen gesprochen. Anschließend schrieb sie rund acht Monate an dem Buch. „Was die handelnden Personen erleben, ist eine Mischung aus dem, was diese Kinder erzählt haben.“

Fünf Verlage – eine Zusage

Die Geschichten für ihre Bücher sammelt Lemanczyk meist auf Reisen. Ihr erstes Buch „Mein Lehrer kommt im Briefumschlag“, das 1997 erschien, entstand nach längeren Reisen, die die gelernte Redakteurin unter anderem nach Namibia, Asien, Australien und Neuseeland führten.

Als sie wieder zu Hause war, kam der Wunsch auf, das Erlebte in ein Buch zu packen. Lemanczyk erzählt darin, dass Schulen in anderen Ländern sehr anders sein können.

„Da ich viel mit Familien und Schulen zu tun hatte, war schnell klar, dass es ein Kinderbuch werden soll“, sagt Lemanczyk. „Ich habe es an fünf Verlage geschickt, einer hat zugesagt.“ Einen Verlag zu finden, sei das Schwierigste am Buchschreiben. „Und die Disziplin zu haben, sich ohne Chef hinzusetzen und zu schreiben.“

Am liebsten schreibe sie dort, wo es ganz still ist – ob das nun bei ihr zu Hause oder in einem Schriftstellerhaus auf Rhodos ist, sei egal. An Schulen Lesungen zu halten, sei für sie eine besondere Nummer, denn Kinder seien ehrlich. „Wenn man sie verloren hat, boxen sie den Sitznachbarn oder quatschen.“