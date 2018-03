Wieder viel los in der Stadt

ela

Liebe Leserin,

lieber Leser,

am kommenden Wochenende ist das Geschrei in Crailsheim wieder groß. Die Marktschreier vom „Fischmarkt“ präsentieren sich von Freitag bis Sonntag auf dem Marktplatz bis in die Lange Straße und sorgen mit Wortwitz, Charme und allerlei Komik für gute Unterhaltung.

Kommen Sie vorbei zum Shoppen und erkunden Sie speziell am verkaufsoffenen „Fischmarkt-Sonntag“ die vielen Aktionen, die in den Crailsheimer Fachgeschäften auf Sie warten. Nutzen Sie die Möglichkeit, ganz in Ruhe und entspannt am verkaufsoffenen Sonntag bummeln zu gehen und genießen Sie Crailsheim. Wir freuen uns auf Sie!

Herzlichst, Ihr

Andreas Manthey,

Vorsitzender der Gewerbegemeinschaft der Crailsheimer Unternehmen