Crailsheim Wie Wirtschaft in der Praxis funktioniert

Crailsheim / pm

Die Firma TE Connectivity ermöglicht ASG-Schülern einen Einblick ins Ingenieurwesen.

TE Connectivity mit Niederlassungen in Dinkelsbühl und Wört ist Weltmarktführer im Bereich Stecksysteme und Konnektivität. Martin Bleicher aus Fichtenau, der dort als „Director Global Engineering“ arbeitet, war im Frühjahr 2017 an das Crailsheimer Albert-Schweitzer-Gymnasium (ASG) herangetreten, um eine Bildungspartnerschaft zu initiieren, schreibt die Schule in einer Pressemitteilung.

Fruchtbarer Boden

Die Idee fiel auf fruchtbaren Boden: Nachdem der ASG-Beauftragte für Berufsorientierung, Ulf Bornmann, den TE-Sitz in Wört besichtigt hatte, kam es im November 2017 zur Vertragsunterzeichnung. „Seither konnten die Schülerinnen und Schüler des Albert-Schweitzer-Gymnasiums bereits in hohem Maße von der Zusammenarbeit profitieren“, teilt das ASG mit. Im vergangenen Dezember etwa hörten die Schüler der Neigungsfächer Geografie und Wirtschaft einen Fachvortrag zum Thema Globalisierung. Im Frühjahr durften die Schüler der Kursstufe 1 in Dinkelsbühl die Galvanik und eine dazugehörige Biogasanlage besichtigen. Ein weiteres Angebot war im Frühsommer ein Bewerbertraining für die Kursstufe 1. Um die Qualität der Partnerschaft auf einem hohen Niveau zu halten, werde sie regelmäßig evaluiert, so schreibt die Schule.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Verbesserungen für die Schülerschaft ergaben sich in diesem Jahr auch in einem ganz praktischen Sinn: Eine Spende über 43 PCs und 34 Laptops im Wert von über 14 000 Euro, deren Transport und Installation großzügigerweise das IT-Ingenieurbüro Rüger übernommen hat, ermöglicht es den Schülern, auch im technischen Bereich neue Erfahrungen zu machen. Um die Rechenleistung noch weiter zu erhöhen, bauten Schüler der Klasse 10a mithilfe ihres Lehrers Ulf Bornmann SSD-Karten in die Rechner ein.“

Bornmann ist begeistert von der Partnerschaft: „Die Zusammenarbeit mit der Firma TE Connectivity finde ich sehr angenehm und fruchtbar und bin von den Exkursionen und dem Bewerbertraining absolut überzeugt. Ich finde es gut, wenn Schüler auch erleben, was Wirtschaft in der Praxis bedeutet“, sagt der Lehrer

Sehr positiv beurteilen laut ­Albert-Schweitzer-Gymnasium auch die Schüler die Zusammenarbeit. Eine der beteiligten Schülerinnen sagte demnach: „Das Bewerbertraining unter realistischen Bedingungen lässt mich viel besser vorbereitet und ruhiger in Bewerbungssituationen hineingehen, da ich nun schon weiß, wie solch ein Verfahren aussehen kann.“

Herz für Berufsorientierung

Dieses Urteil freut auch Schulleiter Günter Koch: „Uns als Verantwortliche am Albert-Schweitzer-Gymnasium liegt die Studien- und Berufsorientierung besonders am Herzen: Praxisnaher und abwechslungsreicher Unterricht einerseits und gute Verbindungen zu regionalen Unternehmen andererseits sollen die Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, ihren beruflichen Weg zu finden.“ Die Partnerschaft mit TE Connectivity sei deshalb eine große Chance.