Kreuzberg Wie ein öffentliches Wohnzimmer

Kreuzberg / Luca Schmidt

Auf dem Berliner Platz im Crailsheimer Stadtteil Kreuzberg ist immer etwas los, man kennt sich hier und tauscht sich aus. Er ist mehr Dorfmitte als ein Ort in einer Großen Kreisstadt.

Es gibt Orte in Städten, da ist einfach immer was los – genau so ein Ort ist der Berliner Platz im Crailsheimer Stadtteil Kreuzberg. Fast egal, zu welcher Tageszeit man dort vorbeischaut: Kinder spielen in dem kleinen Bach, der über den Platz fließt, ältere Frauen und Männer sitzen ringsum auf Bänken im Schatten unter Bäumen und Menschen hasten mit Einkaufstüten vorbei.

Eher Dorf als Stadtteil

Das weiß auch Wilhelm Weber: Der 77-Jährige hat sich eine kleine Wohnung direkt am Berliner Platz gekauft, er wohnt seit 1993 auf dem Kreuzberg. „Es ist hier eher wie in einem Dorf als in einer Stadt: Man kennt sich hier“, sagt Weber. Wenn man mal nicht weiter weiß, fragt man hier einfach den nächsten, „die Leute hier sind nett.“

Ihm gefällt das Versorgungsangebot, das der Stadtteil bietet: „Es gibt hier eine Apotheke, Ärzte und Supermärkte“, sagt er – und das alles direkt am Berliner Platz. Darüber hinaus gibt es noch eine Bank, eine Bäckerei, eine Kneipe und verschiedene Möglichkeiten zum Essen.

Dabei habe der Bereich rund um den Berliner Platz große Veränderungen hinter sich: „Der Kreuzberg wurde ausgebaggert. Vor 25 Jahren sind hier überall noch die Hasen gelaufen“, erinnert sich Wilhelm Weber. Den Ausbau findet er gut. „Wo gebaut wird, haben die Leute Arbeit.“ Es seien immer noch freie Plätze für Häuser da.

Ort der Begegnung

Trotz der Bedeutung des Berliner Platzes sei es dort aber ziemlich ruhig, sagt Weber – und das, obwohl der Pamiersring direkt daran vorbeiläuft. „Ich höre die Autos, die hier durchfahren, nicht mal mehr“, sagt Weber. Da der Platz an drei Seiten von hohen Häuserketten umgeben ist, wirkt er fast wie ein riesiges, öffentliches Zimmer im Stadtteil – ein Ort, an dem sich Jung und Alt begegnen und sich austauschen, wie im eigenen Wohnzimmer.

Der Kreuzberg ist gleichzeitig auch ein Ort, an dem viele unterschiedliche Kulturen und Sprachen aufeinandertreffen: Weber selbst ist Siebenbürger Sachse, kommt aus dem heutigen Rumänien und spricht beispielsweise Sächsisch – allerdings nicht den Dialekt, der auch im gleichnamigen Bundesland gesprochen wird, sondern Siebenbürger Sächsisch. Das ist deutlich schwerer zu verstehen – wenn man sich konzentriert, erkennt man aber das ein oder andere Wort.