Crailsheim Theater: wie ein Auto ohne Bremsen …

Crailsheim / Hans-Peter König

Einen überzeugenden Start in die neue Saison präsentiert die Crailsheimer Theatergemeinde mit „Lehman Brothers. Aufstieg und Fall einer Dynastie“.

Zwei große Kleiderständer, jeweils rechts und links außen auf der Bühne, legen beredtes Zeugnis über den Gegenstandsbereich von Schauspielern ab: sich der darauf befindlichen Garderobe zu bedienen und sich stets aufs Neue zu verkleiden und umzustaffieren und in immer wieder wechselnde Rollen zu schlüpfen.

Genau dies taten die sechs Schauspieler – einmal weiblich, fünfmal männlich, aber in ihrem Spiel durchaus auch das Geschlecht wechselnd – am Samstagabend in der Ingersheimer Festhalle, wo sie sich dem aufmerksamen und zahlreichen Publikum als regelrechte Verwandlungskünstler präsentierten. Das „a.gon – Theater aus Leidenschaft“, wie es sich selbst nennt, aus München zeichnete damit den Aufstieg der „Lehman Brothers“ als Schauspiel von Stefano Massini durch wechselhafte Zeitläufte über 150 Jahre im Zeitraffer nach, bis es zum (unvermeidlichen?) Fall im Jahre 2008 kam.

Aufstieg und Fall

Bühnenbild, Ausstattung und Aufführung wurde durch zahlreiche Symbole und Leitmotive gekennzeichnet. Es änderte sich in dem Zeitraum sehr viel, paradoxerweise gab es aber auch sehr viel, was sich eigentlich gar nicht änderte. So waren diverse hohe Leitern zu sehen, die benutzt wurden, um daran hinaufzuklettern, aber genauso gut musste man wieder herabsteigen und auf dem Boden der Tatsachen landen, immer in Gefahr abzustürzen.

Auch unterschiedliche Traumsequenzen symbolisierten neben Aufstiegsmöglichkeiten die ständige Bedrohung, dass ein babylonischer Geldstapel-Turm auch unversehens umstürzen kann, wenn er denn zu hoch aufgebaut wird. Den Bühnenhintergrund dominierte eine große weiße, durch schwarze Teiler strukturierte Fläche, die sich gut für Filmprojektionen eignete, die historische Ereignisse symbolisch abbildeten oder ebensolche Hinweise auf Stationen gaben, etwa eine rotierende Freiheitsstatue oder brennende Baumwollfelder.

Zwei Kisten oder Kästen wurden ebenfalls multifunktional eingesetzt: Wie sich die Schauspieler etwa durch einen Nadelstreifenanzug, durch Aufsetzen der Kippa, der für einen Juden typischen Kopfbedeckung, durch Anheften von Bärten oder, im Falle der Frau, durch farbenprächtige Kleidung immer wieder verwandelten, so ließen sich die genannten Gegenstände durch einfache Handgriffe in ihrer Bedeutung verändern. Mal als Schreibtisch, mal als Schulbänke, mal als Podest, das zur Spielfläche für die Schauspieler wurde – jede Verwandlung fand vor den Augen des Publikums statt.

„Wie ein moderner Brecht“, ist nachzulesen. Und in der Tat werden sehr viele Verfahrensweisen desjenigen Dramatikers benutzt, der zusammen mit Erwin Piscator vor knapp 100 Jahren damit begonnen hat, mit neuen Formen des Theaters zu experimentieren.

Spiel und Erzählung

Im Jahre 1926 prägte Brecht den Begriff des epischen Theaters, einer Mischform aus einem szenischen Spiel und der Erzählung. Mit genau diesen Mitteln wartete die Inszenierung von Johannes Pfeifer auf, die nicht bloß eine isolierte Bühnenhandlung bieten wollte, sondern stets die direkte Einbeziehung der (im Sinne Brechts) aktivierten Zuschauer im Auge hatte. Dass aber auch Brecht es nicht erreicht hat, sein Publikum zu einem konkreten Handeln zur Beseitigung von Missständen zu bewegen, seht auf einem anderen Blatt.

Der Aufstieg der aus dem bayerischen Rimpar nach Amerika emigrierten drei Brüder Lehmann, die sich immer wieder den Zeitverhältnissen anpassten und ein Näschen für kommende Gewinnmöglichkeiten hatten, lässt sich symbolisch an den Verkaufsschildern ablesen: Vom Händler für „Tuchwaren & Kleidung“ über Baumwollhändler bis letztlich zur mächtigen Bank sind die Lehmans – stets um die richtige Orientierung streitend und aus Rückschlägen (Brand der Baumwollfelder, Börsencrash von 1929) nie aus dem Konzept gebracht – immer die Gewinner, skrupellos alles zu ihren Gunsten ausnützend.

Man investiert in Kriege, den Bau des Panamakanals, in Autos, Flugzeuge, Unterhaltungsindustrie, spekuliert gar über die Atombombe. Zwar warnt der eine: „Wir sind wie ein Automobil ohne Bremsen“, aber der andere entgegnet, man müsse stets „auf der Welle reiten“. Doch schließlich kommt es 2008 doch so, wie es kommen muss: Das sich stets vergrößernde Imperium bricht zusammen.

Unterhaltsam und lehrreich

Oliver Severin, Paul Kaiser, Nikola Norgauer, Konstantin Gerlach, Wolfgang Mondon und Sebastian Gerasch boten in der Parabel vom „Aufstieg und Fall einer Dynastie“ (so der Untertitel) einen gleichermaßen unterhaltenden wie lehrreichen Anschauungsunterricht, der mit der Fülle der darstellerischen Mittel stets zu überzeugen wusste. Das Publikum geizte genau deswegen nicht mit dem verdienten Beifall.