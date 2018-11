Gemeinderat Wichtig für das Leben in der Stadt

Wichtig für das Leben in der Stadt

Crailsheim / Birgit Trinkle

Mit einem außerordentlich guten Ergebnis konnte VHS-Chef Martin Dilger in seinem Tätigkeitsbericht für die Jahre 2015 bis 2018 punkten. Vom Gemeinderat gab’s einhellig Lob.

Wenn Martin Dilger sagt, das denkmalgeschützte Crailsheimer VHS-Gebäude habe Charme, zeigt er Fotos, die freilich auch von Beengtheit sprechen und von fehlender Barrierefreiheit. Wenn Letzteres zum Problem wird, kann ein Kurs in einen barrierefrei zugänglichen Raum verlegt werden. Die VHS weiß sich und anderen zu helfen. Auch wenn das nicht leicht ist. Vor allem kommt sie ganz gut zurecht.

Sie ist abmangelfinanziert, das heißt, dass der Fehlbetrag im Schnitt der letzten drei Jahre 300 000 Euro nicht überschreiten sollte. Im Gemeinderat gab Dilger bekannt, dass die Jahre 2015 bis 2018 geprägt waren von einer „außergewöhnlich guten finanziellen Situation“. Das Ergebnis lag stets deutlich unter der Grenze von 300 000 Euro. Dilger: „Die Gesamterträge der VHS haben 2017 die Millionengrenze überschritten und lagen damit sogar höher als die ordentlichen Aufwendungen.“ Das sei eine sehr ungewöhnliche Situation. Da die Stadt Crailsheim aber Posten und Dienstleistungen wie Stadtkasse, IT und Personalangelegenheiten übernimmt, fielen für die Kommune dennoch rechnerische Kosten an – zuletzt 145 383 Euro.

Der Personalkostenzuschuss des Landes stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an. Das ist zum einen, so Dilger, der wachsenden Unterrichtsleistung geschuldet, zum anderen einer Aufstockung der Mittel. Für die gute Entwicklung entscheidend sein dürften die Bundes- und EU-Mittel im Bereich „Deutsch als Zweitsprache“, auch weil viele EU-Zuwanderer qualifiziert werden. 2017 bezog die VHS allein vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 215 800 Euro; 2016 waren es 226 190, noch im Jahr 2010 war dieser Posten zu vernachlässigen. Angesichts der ab 2018 sinkenden Zuwanderungszahlen muss Dilger zufolge wieder mit einem deutlichen Rückgang gerechnet werden. Weitere erfreuliche Posten sind Gelder für Projekte, die etwa die Landeszentrale für politische Bildung zur Verfügung stellt, sowie Spenden etwa der Firma Voith anlässlich des Firmenjubiläums.

Die Anzahl der Unterrichtseinheiten steigt – nie gab es so viele Veranstaltungen. Auch die Teilnehmerzahlen sind 2017 erneut gestiegen. Die Schwerpunkte im Programm stellte Dilger ebenso vor wie aktuelle Entwicklungen etwa beim digitalen Lernen. Wichtig waren ihm die Bestrebungen, „Europa schmackhaft zu machen“, sowie die Bitte, die akute Raumnot der Volkshochschule beim Stadthallenbau zu berücksichtigen.

Lob der Orchideenthemen

CDU-Fraktionsvorsitzender Gerhard Neidlein würdigte das Geleistete: „Machen Sie weiter so.“ Finanzstarke Nachbarn seien im VHS-Verbund willkommen. Auch von Roland Klie (SPD) und Sebastian Klunker (AWV) kam Lob. Markus Schmidt (Grüne) sprach von der Bedeutung der VHS für das soziale und kulturelle Leben der Stadt. Er wünsche sich, dass auch künftig „Orchideenthemen“ angeboten werden können, also ungewöhnliche, seltene Themen. Dazu passte die Frage nach Kursen, die nicht zustande kamen; Martin Dilger meinte an dieser Stelle, immer nur „eine sichere Bank“ wie Yoga-Kurse anzubieten, führe zu einem langweiligen Programm: „Wir müssen immer wieder etwas anderes anbieten und ausprobieren.“

Peter Gansky (UGL) meinte mit Blick auf die zunehmend interessierten Seniorinnen und Senioren, es gebe auch arme Rentner. Seinen Vorschlag der „Nachbeschulung“ für schwache Auszubildende, etwas, das die berufsbildenden Schulen nicht leisten könnten, konterte Stadtrat Norbert Berg (CDU) mit der Bemerkung, die Volkshochschule sei keine Verlängerung der Schule und auch keine Förderschule.