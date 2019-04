Beim Poetry-Slam im Crailsheimer Hangar treten am Freitag acht Poeten gegeneinander an.

Nach dem großen Erfolg in den beiden Vorjahren wird während der Kinder- und Jugendkulturwoche auch 2019 wieder ein Poetry-Slam in Crailsheim stattfinden. Auch dieses Mal wird der Dichterwettstreit im Hangar ausgetragen. Los geht es am Freitag um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr.

Acht Poeten und Geschichtenerzähler jeden Alters stehen in einem nicht ernst gemeinten Wettstreit um die besten Texte des Abends, das Publikum kürt den Sieger. Beide offenen Listenplätze sind bereits vergeben, so treten Jule Fruth aus Lobenhausen und Dennis Nachtigall aus Steinheim an der Murr an.

Kabarett Aberwitziger Bühnenpunk mit den „Textpistols“ Das Trio „Textpistols“ erfreut die Gäste in der Geislinger Rätsche mit zugespitzten, ironischen, klugen Texten und aberwitzigen „Trialogen“ – und erweckt Fantasien von behaarten, eingeölten Männern.

Die anderen Plätze sind mit deutschlandweit bekannten Szene-­Stars gespickt. Durch die Zusammenarbeit mit Michael Jakob aus Zirndorf, der seit 16 Jahren Poetry-Slams veranstaltet, kommt ein exklusives Booking zustande. Mit dabei: Daniel Wagner aus Heidelberg, amtierender deutschsprachiger Vizemeister, Andivalent aus Mannheim, Moritz Konrad aus Karlsruhe, Tom Candussi aus Graz, Jasmin Sell aus Bochum und Markus Becherer aus Kaiserslautern. Mit diesen Slammern hat das Publikum die Chance, auch in Crailsheim Bühnenpoesie der Extraklasse zu erleben, wie sie sonst nur in Großstädten über die Bühne geht.

