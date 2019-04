Trotz Regenschauern wartet das nächste Hoch schon. Es bleibt in Hohenlohe viel zu trocken, sagt unser Wetterexperte.

Kaum hat das Wetter ein bisschen umgeschlagen, schon ploppt das nächste Hoch in den Wetterkarten der kommenden Woche auf. Das lässt nichts Gutes erahnen: Mit östlichen Winden wird der Anfall von Schauerwetter wohl schnell wieder lahmgelegt. Regen ist also nach wie vor ein Thema, vor allem, weil er eben fehlt. Lediglich oberflächlich können die trockenen Flächen in den nächsten Tagen etwas angefeuchtet werden, und mit viel Glück summieren sich bis Ende kommender Woche mal 10 bis 30 Liter pro Quadratmeter auf.

Aber da es sich oft um regionale Schauer handelt, gibt es sicher auch Orte, die mehr in die Röhre schauen als andere. Rund um den Maifeiertag wird’s voraussichtlich recht freundlich und angenehm, nachts drohen in der nächsten Zeit aber noch einmal Bodenfröste. Da klopfen wohl schon die Eisheiligen an.

Trügerisch friedlichen Sonnenstrahlen sollte man am Samstagvormittag nicht trauen, denn die nächste Wetterfront zieht bereits heran. Vor allem ab Mittag bilden sich immer häufiger Schauer und Gewitter, dazu gibt es kräftige Windböen. Auch zum Abend regnet es gelegentlich noch. Die Temperaturen erreichen mittags kurz vor Beginn der Schauer noch 13 Grad in Schrozberg, 15 in Ilshofen und 16 in Fichtenau. Nachmittags wird es aber überall noch frischer. In der Nacht lassen die Schauer nach bei 6 bis 3 Grad.

Der Sonntag wird durchwachsen und bringt einen kleinen Kälteschock. Vor allem am Spätvormittag bis in den frühen Nachmittag müssen wir mit einzelnen Regen- und Graupelschauern rechnen, danach wird es mit ein paar sonnigen Abschnitten zum Abend hin insgesamt wieder freundlicher. Die Temperaturen erreichen nur noch 9 Grad in Frankenhardt, 11 in Crailsheim und 12 in Langenburg. In der Nacht klart es zeitweise auf und bei 4 bis 0 Grad ist stellenweise Bodenfrost möglich.

Der Montag bringt einen meist trockenen Sonne-Wolken-Mix bei bis zu 15 Grad. Am Dienstag zieht noch einmal etwas Regen durch. Am Maifeiertag scheint oft die Sonne, es bleibt trocken bei Werten um 20 Grad. Auch der Donnerstag ist noch lange schön bei 23 Grad, ehe abends lokale Schauer und Gewitter durchziehen. Nach einem wechselhaften Freitag wird wohl auch das Wochenende wieder freundlich, aber mit 10 bis 15 Grad relativ kühl, und in klaren Nächten droht leichter Frost.

