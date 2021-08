Der Begriff hat etwas Futuristisches. Und doch gehört der Schutz vor kriminellen Aktivitäten in und über das Internet zwischenzeitlich mit zu den wichtigsten Aufgaben firmeninterner IT-Abteilungen. Wie bedeutend dieser Bereich mittlerweile selbst für kleine und mittelständische Firmen ist, zeigt der jüngste Vorfall bei Leonhard Weiss. Das renommierte und größte Bauunternehmen in der Region Heilbronn-Franken, das an seinen beiden Hauptsitz...