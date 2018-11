Zuhause gesucht Wer bietet Tieren eine Bleibe?

Crailsheim / swp

Tiere, die momentan im Crailsheimer oder Haller Tierheim leben, stellen wir nun regelmäßig auch online vor - in unserer Rubrik „Zuhause gesucht“.

Dieses Mal handelt es sich um einen Hund, eine Kater sowie eine Fundkatze in Crailsheim. Sollten wir Ihr Interesse geweckt haben, wenden Sie sich bitte an das Tierheim Crailsheim (siehe Infokasten).

Prinz braucht ein neues Herrchen oder Frauchen, der oder die bereits Erfahrung mit Hunden hat. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Prinz (geboren 2012, männlich) ist ein Schnauzer-Terrier-Mischling und ein ängstlicher, unsicherer Hund, der erst, wenn er seinen neuen Besitzern vertraut, sehr verspielt ist. Prinz hat einen guten Grundgehorsam, aber einen Schutztrieb, darum sollten die Besitzer hundeerfahren sein. Kinder in seinem neuen Zuhause sollten mindestens im Schulalter sein.

Kater Rudi ist lebhaft und verspielt – und schmusefreudig. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Rudi (geboren im Mai 2018, männlich) ist sehr lebhaft und verspielt. Aber auch Schmusen und Kuscheln darf bei dem Kater nicht zu kurz kommen. Kinder in seinem neuen Zuhause sollten bereits im Schulalter sein. Vermittlung nur mit späterem Freigang und Garten in verkehrsberuhigter Lage.

Diese Katze war wochenlang in Kirchberg unterwegs. © Foto: Tierschutzverein Crailsheim

Diese weibliche Katze ist seit etwa sechs Monaten in der Charlottenhöhe in Kirchberg unterwegs. Sie ist gepflegt und wurde vor ein paar Wochen an den Füßen rasiert, weshalb das Tierheim nicht davon ausgeht, dass sie herrenlos ist.