Zwischen Donnerstag und Samstag hat ein Unbekannter in der Schützenstraße in Dinkelsbühl zwei Blechgaragentore beschädigt. In den Toren fanden sich mehrere kreisrunde Dellen.

Diese Beschädigungen führt die Polizei auf Projektile einer Schusswaffe zurück und geht wegen der Schussrichtung davon...