Altenmünster Lebendiger Adventskalender boomt

Anja Probst lüftet den Vorhang: So sieht das Adventsfenster des Horaffen-Kindergartens in Altenmünster von hinten aus. © Foto: Ute Schäfer

Altenmünster / Ute Schäfer

So ziemlich jeder, der in Altenmünster Rang und Namen hat, macht mit beim lebendigen Adventskalender. Ins Leben gerufen hat ihn der Kindergarten „Horaffen.

Ein lebendiger Adventskalender ist eine nette Gelegenheit, mal die Nachbarn zu treffen oder kennenzulernen“, weiß Anja Probst. Sie hat den lebendigen Adventskalender in Ingersheim kennengelernt und gleich in ihrem Wohnort Bergbronn eingeführt – mit großem Erfolg. Die Erfahrung hat sie auf die Idee gebracht, auch in Altenmünster einen solchen Kalender ins Leben zu rufen, und zwar vom Kindergarten „Horaffen“ an der Frundsbergstraße aus, in dem sie als Erzieherin arbeitet.

Ein lebendiger Adventskalender gehört in vielen Dörfern und Stadtteilen mittlerweile zum liebgewonnenen vorweihnachtlichen Ritual. Dabei schmücken Familien der Reihe nach ein Fenster mit Lichtern und adventlichen Motiven. Sie organisieren dann entweder ein „stilles Fenster“ oder bieten Glühwein und Plätzchen (oder was auch immer) an. Dann ist jeder eingeladen, um dem feierlichen Lüften des Vorhangs oder dem Einschalten der Beleuchtung beizuwohnen.

Die Eltern als Gastgeber

„Wir haben zuerst bei den Eltern gefragt, ob sie sich eine solche Aktion vorstellen konnten“, berichtet Anja Probst. Dabei waren die in zweierlei Hinsicht gefragt: Erstens weil der Kindergarten natürlich selber ein Fenster gestalten sollte und zweitens, weil die Eltern als Gastgeber gefragt waren. Die Idee kam gut an: „Die Eltern waren sofort dafür“, berichtet Anja Probst. „Sie fanden es gut, dass man sich abends noch mal auf den Weg machen kann.“

Allerdings war am Anfang viel Aufklärungsarbeit nötig. „Die Leute wollten wissen, wie viele Gäste kommen und wie lange die Fenster erleuchtet bleiben müssen“, sagt Anja Probst. „Nächstes Jahr wird das sicher besser laufen.“ Dann weiß zum Beispiel jeder, dass es bei den bewirteten Fenstern ein Spendenkässchen gibt und dass jeder seinen eigenen Becher mitbringen muss. Man kann ja nicht erwarten, dass die Gastgeber 50 Glühweinbecher haben, denn so viele Leute kommen im Schnitt auch in Altenmünster, meint Anja Probst.

So ist der Terminplan schnell voll geworden. Erst durften sich die Eltern eintragen, dann wurden die Kooperationspartner gefragt. Erst dann ging der Aufruf hinaus in den Stadtteil. 23 Fenster gibt es nun, ein Termin ist frei geblieben. zwölf davon sind bewirtet und elf still. Das Besondere daran: Viele Institutionen und Läden aus Altenmünster machen mit. Die Stadtwerke zum Beispiel, die am 12. Dezember dran waren. „Da haben die Azubis das Fenster gestaltet und am Abend auch bewirtet“, weiß Anja Probst. Natürlich war ihr eigener Kindergarten mit dabei. Sein Termin war der Nikolausabend, 6. Dezember.

„Eine schöne Veranstaltung“

Für ihr Fenster haben die Maxi- Kinder, in Altenmünster sind es die Sternflocken, aus Transparentpapier Nikolausstiefel gebastelt, dazu eine winterliche Landschaft. Und für den Nikolaus, der sich an dem Abend selbstredend auch die Ehre gab, ein Lied geprobt. Der Nikolaus, alias Rudi Fischer, hatte für die Kinder sogar eine Kleinigkeit in seinem Sack. „Am Abend waren viele Leute da, es war eine schöne Veranstaltung“, berichtet Anja Probst.

Von 6 bis 22 Uhr leuchten die Fenster, und zwar bis zum 6. Januar. Erst dann werden die Horaffen-Erzieherinnen im Teamraum wieder aus dem Fenster schauen können. Bis dahin bleiben Lichterketten und Dekoration bestehen und das Fenster mit den zusammengeklebten weißen Mülltüten verhängt. Weiß hat den Vorteil, dass tagsüber etwas Licht nach innen dringt, der Raum von außen aber nicht eingesehen werden kann, wenn die Beleuchtung an ist. „Diese Methode habe ich in Ingersheim kennengelernt. In Bergbronn machen wir es auch so.“ Natürlich will der Kindergarten auch im nächsten Jahr mitmachen. „Die Kinder haben schon gesagt: „Wenn wir Schneeflocken sind, basteln wir das Fenster.“

