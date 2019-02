Menschen Wenn der Alltag zum Problem wird

Crailsheim / Birgit Trinkle

Karin Heynold, Mutter von vier Kindern, hat während einer ihrer Schwangerschaften selbst auf eine Haushaltshilfe zurückgegriffen. Einmal. Ansonsten hatte sie das Glück ausbleibender Katastrophen und einer Schwiegermutter im Haus, die kurzfristig übernehmen konnte. Was alles schiefgehen kann und wie verzweifelt zuweilen Unterstützung gebraucht wird, erfuhr die gelernte Hauswirtschaftsmeisterin vor allem in ihrer eigenen aktiven Zeit als Betriebs- und Haushaltshelferin des Maschinenrings. Sie hat in Roßfeld und in Triensbach ausgeholfen, fürs Jugendamt eine Familie in Crailsheim betreut, in der die Mutter an Krebs gestorben war. Im gesamten Altkreis war sie unterwegs, hat vieles gesehen und erlebt und weiß, was über eine Familie hereinbrechen kann.

Vertrauensverhältnis

Zwischen Ausbildung und Heirat hat sie fürs evangelische Bauernwerk gearbeitet, und da war immer wieder ein Übernachten in den betroffenen Familien notwendig. Das wird heute nur noch im Ausnahmefall gemacht. Aber auch so kommen sich Helferin und die Familie, der sie beisteht, sehr nahe. Zeigt sie da, wie ein Haushalt am besten geführt wird? Sagt sie, wo’s langgeht? Aber nein, sagt Karin Heynold und lacht: Das wäre furchtbar übergriffig. „Da geht es in erster Linie darum, dass alles so gut und so unaufgeregt wie möglich weiterläuft, wie alle es gewohnt sind.“

„Gewissenhafte und einfühlsame Kinderbetreuung, ist die Hauptsache“, sagt Heynold. Dann soll das Essen auf dem Tisch stehen, der Haushalt muss geführt werden, alle sollen pünktlich in Kindergarten oder Schule Sein. So ein Einsatz kann wenige Tage dauern, aber auch Monate, etwa bei einer Risikoschwangerschaft.

„Schatzi sag meiner Putzi, sie soll die Türrahmen abwaschen“, hat mal eine der Frauen, die sie in ihrer aktiven Zeit entlasten sollte, ihrem Lebensgefährten aufgetragen.

Die Sache mit dem Putzdienst

Das ist so ein Punkt, an dem Betriebshelferinnen eine Grenze ziehen müssen. Sie dürfen lediglich „nicht aufschiebbare Tätigkeiten“ übernehmen. Die Türrahmen gehören nicht dazu, und die Zeit, in der eine Crailsheimerin jedes Frühjahr „ihre Grippe nehmen“ und Hilfe für den Frühjahrsputz organisieren konnte, ist auch lange vorbei. Das kann nämlich warten, bis alles wieder in Ordnung ist. Wenn der andere Partner einen freien Tag hat oder die Schwiegermutter im Haus ist, geht die Haushaltshilfe ebenfalls, denn dann können andere übernehmen.

Im Innendienst

Seit vier Jahren ist die Hohenloherin, seit wenigen Tagen 56 Jahre alt, beim Maschinenring Crailsheim als Koordinatorin der Haushalts- und Betriebshilfe tätig. Die Arbeit in den Familien fehlt ihr, aber sie mag den Umgang mit Versicherten, Versicherern und Krankenkassen, weil sie weiß, dass sie etwas bewegen kann, weil sie Partnerinnen und Partner gefunden hat, mit denen sich gut arbeiten lässt.

Viele Hilfesuchende werden von der Krankenkasse vermittelt: Frauen in einer Risikoschwangerschaft, die operiert wurden, eben entbunden haben oder zur Reha sollen, zunehmend auch Ältere, die vom Alltag überfordert sind. Andere müssen sich selbst um ein Attest des Arztes oder der Ärztin kümmern und Hilfe organisieren. Das ist nicht immer einfach. Auch beim Maschinenring gibt es eine Warteliste; weitere Mitarbeiter werden gesucht.

Wertschätzung und Verdienst

Karin Heynold freut sich an einem „tollen Team“ und findet es immer wieder erstaunlich, was Männer und Frauen für relativ wenig Lohn zu leisten bereit sind: „Man müsste ihnen ein Vielfaches bezahlen“. Was sie machen kann, ist ihren Leuten die Wertschätzung engegenzubringen, die sie verdient haben.

Neue Wege gehen

In der eigentlichen Haushaltshilfe ist nur ein Mann tätig, der zudem, weil die entsprechende Ausbildung fehlt, lediglich in der Nachbarschaftshilfe eingesetzt werden kann. Die Reaktionen vieler älterer Menschen auf eine männliche Aushilfe zeigt, wie stark traditionelle Vorstellungen noch immer den Alltag bestimmen, macht aber auch deutlich, dass sich durchaus etwas verändern kann.

Eine Mitarbeiterin kann nur dabei sein, weil sie ihren einjährigen Sohn mitbringen darf. Dieser Versuch, neue Wege zu gehen, wurde ganz überraschend zum unerwarteten Glücksfall vor allem in der Hilfe für ältere Menschen – die sind nämlich ganz vernarrt in den Buben.

Karin Heynold sagt, gerade bei der Unterstützung von Senioren im Alltag müsse „richtig viel passieren“, da sei diese Gesellschaft noch ganz am Anfang. Das Mutter-Kinder-Senioren-Experiment macht ihr Lust auf „mehr unkonventionelle Ideen“.