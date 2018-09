Crailsheim Wenn Achtjährige ein Vorbild sind

Crailsheim / Birgit Trinkle

Dr. Katja Kurz, die am Diak in Schwäbisch Hall arbeitet, ist seit zwölf Jahren ehrenamtlich in der DRK-Bereitschaft ihrer Heimatstadt Crailsheim engagiert.

Verwandte und Freunde der Familie erzählen, Katja Kurz habe schon als kleines Mädchen verkündet, sie werde mal Ärztin. Sicher ist: Sie kann sich nicht erinnern, je etwas anderes gewollt zu haben. Die Mama hat als Krankenschwester bestimmt dazu beigetragen, dass das Kind nichts auf der Welt faszinierender fand als das Heilen.

Über einen Erste-Hilfe-Kurs in der Realschule, der für sie keine lästige Pflichtübung sondern eine Art Offenbarung war, wurde ihr dann vollends bewusst, welchen Weg sie einschlagen würde. Damals gab’s in Crailsheim noch kein Jugendrotkreuz und die Kleine konnte es nicht erwarten, bis sie mit 16 Jahren aktives Mitglied der DRK-Bereitschaft werden konnte. Und das macht sie jetzt seit zwölf Jahren. Während des Studiums in Jena und während des praktischen Jahres in Ansbach und Hall war sie zumindest am Wochenende im Ehrenamts-Einsatz, und seit sie beruflich am Diak in Hall untergekommen ist, ist der Dienst in Crailsheim ohnehin selten ein Problem.

Am vergangenen Donnerstag arbeitete sie Nachtdienst in Hall, am Freitag und am Wochenende war sie – ehrenamtlich – in der zur Sicherheitszentrale umfunktionierten Karlsberghalle zu finden, wo sie dazu beitrug, dass die DRK-Bereitschaft wiederum fast hundert Einzelschichten besetzen konnte. Und gestern war die 28-Jährige als Honorar-Notärztin ebenfalls in Crailsheim im Einsatz. So viel zum freien Wochenende.

Die Afrika-Reise hilft anderen

Mit dem Urlaub sieht es nicht viel anders aus: Kein Opfer, sondern Freude sei es, sagt sie freilich, demnächst wieder nach Himo in Tansania am Fuß des Kilimand­scharo zu fliegen, wo das Diak in einem privat finanzierten Lehrkrankenhaus Aus- und Weiterbildung des medizinischen Personals anbietet. Einer der Ärzte dort, Ombeni Mkombozi, der am selben Tag geboren wurde wie Katja Kurz, war Hospitant in Hall, und da sind zum einen Freundschaften entstanden, zum anderen gelang ein für beide Seiten wertvoller Austausch. Etwa als Katja Kurz ihren Kollegen mit ins Jugendrotkreuz nahm, um den Kindern einen Einblick in eine andere Kultur zu geben. Mkombozi wiederum fand es unfassbar, dass Achtjährige in der Lage sind, mit einfachen Handgriffen Menschenleben zu retten: „Dann kann ich auch Erwachsenen Erste Hilfe beibringen.“

Alltägliche Aggression

Nicht nur um professionelle Notfallrettung ging es. Katja Kurz erzählt von einer Mutter in Tansania, die ihr verunglücktes Kind, nunmehr querschnittsgelähmt, erst nach drei Monaten in die Klinik brachte: Bereits das Wissen, wann ärztliche Hilfe gebraucht wird, kann ein entscheidender Unterschied sein. In Himo fehle es an professionellem Personal, an Lehrmaterial, aber auch an Inventar und den Dingen des täglichen Lebens.

Das Leben und Arbeiten in Hohenlohe ist da auf einmal „gar nicht so schlecht, wie es oft dargestellt wird“, sagt die junge Ärztin mit einem Lächeln. Durch die jahrelange Notfallrettung hat sie so viele Schattenseiten ihres Berufs erlebt, dass ihr nun wirklich keine Blauäugigkeit unterstellt werden kann. Zu Berichten von Helfern, die Aggression erleben, die verbal und durchaus auch körperlich angegangen werden, will sie sich nicht äußern. Aber auch wenn ihre Einsätze sicher nicht immer einfach sind, denkt sie nicht ans Aufhören. Sie fühlt sich dem Roten Kreuz auf der Jacke verpflichtet. Für die Ärztin ist das Helfen und Heilen so wichtig, wie es dem kleinen Mädchen war.