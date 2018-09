Wellness für den Mann

es

„Modern und elegant“ – so beschreibt Deniz Siaban den Stil seines neuen Barbershops. Der Friseurmeister betreibt bereits seit anderthalb Jahren den „Gentleman’s Barbershop“ in der Faberstraße. Am Samstag, 8. September, eröffnet er nun seinen zweiten Laden namens „Uncle D’s Barbershop“.

„Die Nachfrage der Kunden ist gestiegen und der Standort hier in der Innenstadt ist einfach attraktiv“, erklärt der Inhaber. Männer bekommen hier ein komplettes Pflegeprogramm: heiße Kompressen, Gesichtsmassagen und Cremes gehören zum Barbershop-Erlebnis dazu. „Man(n) muss sich einfach Zeit nehmen. Frauen gehen ins Nagelstudio und Männer eben zum Barbier“, sagt Siaban. Im Salon kümmert man sich nicht nur um den Bart, sondern auch um Kopf-, Nasen- und Ohrenhaare sowie um die Augenbrauen.

Termine vergibt der Friseurmeister nicht. In alter amerikanischer Barbershop-Tradition kommen die Kunden einfach vorbei. Sollten gerade alle Stühle besetzt sein, muss der Kunde warten. Um diese Zeit zu verkürzen, können die Männer gern eine Partie Billard spielen.

Insgesamt beschäftigt Siaban acht Mitarbeiter, vier davon arbeiten im neuen Salon.

Bei der Eröffnungsfeier am Samstag, 8. September, ab 12 Uhr, wird ein DJ für die richtige Stimmung sorgen. Die hauseigene Bar mit allerlei alkoholischen Getränken rundet das Barbershop-Feeling ab.

Weitere Informationen gibt es auf der Facebook-Seite des Shops. Montags bis Freitags hat das Geschäft von 10 bis 19 Uhr geöffnet; samstags von 9 bis 15 Uhr.