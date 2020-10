über drei Wochen täglich im Spitalhof Holzbuden mit einem Angebot an Kulinarischem und Handwerklichem, heißt es in einer Pressemitteilung. Über den Spitalhof hinaus werden heuer auch in der Dr.-Martin-Luther-Straße Buden des Weihnachtsmarkts aufgebaut. Der Würfel ist gefallen: In Dinkelsbühl findet der Weihnachtsmarkt statt. Wie jedes Jahr erwarten die Gästetäglich im Spitalhof Holzbuden mit einem Angebot an Kulinarischem und Handwerklichem, heißt es in einer Pressemitteilung. Über den Spitalhof hinaus werden heuer auch in derBuden des Weihnachtsmarkts aufgebaut.

Risiko im Corona-Jahr zu tragen." Hammer betont, dass die Entscheidung für oder gegen einen Weihnachtsmarkt jetzt getroffen werden muss, um diesen auch rechtzeitig organisieren zu können. „Zahlreiche Weihnachtsmärkte in der Region sind abgesagt. Bei uns nicht. Der Weihnachtsmarkt ist enorm wichtig für die Außenwirkung der Stadt, für den Einzelhandel und für die Gastronomie", sagt Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer und ergänzt: „Wir haben mit Karl Reinhardt seit Jahren einen starken Partner, der als Weihnachtsmarktorganisator bereit ist, gemeinsam mit der Stadt ein eventuelles wirtschaftliches Risiko im Corona-Jahr zu tragen."

Bis zu 70.000 Besucher konnte der Dinkelsbühler Weihnachtsmarkt die letzten Jahre verbuchen. „Die Dinkelsbühler Weihnachtsstadt ist regional und überregional, ja sogar national und international bekannt. Das Schlimmste wäre, wenn die Menschen kommen und sich ohne Markt trotzdem treffen würden und es entsteht Chaos“, meint Hammer.

Wie die vergangenen Jahre werden auch heuer die meisten Buden im Spitalhof platziert. Einige Verkaufsstände werden in der benachbarten Dr.-Martin-Luther-Straße stehen. „Auf ein paar Dinge, wie die Bühne mit Bühnenprogramm sowie die Modelleisenbahn und den Laternenumzug zur Eröffnung, werden wir verzichten, aber viele andere Dinge sind da“, sagt Karl Reinhardt. So gebe es ein Kinderkarussell, den traditionellen Kunsthandwerkermarkt und einen Nikolaus, der unter der Woche die Buden besucht und an die Kinder Süßigkeiten verteilt.

Die Planungen der Stadt sehen unter anderem vor, dass am Eingang in den Spitalhof die Daten der Besucher erfasst werden, die Anzahl der Personen gegebenenfalls reguliert wird, dass vor allem an den Wochenenden Sicherheitspersonal vor Ort ist und dass einfach verständliche Schilder und ein kleines Video die Verhaltensregeln aufzeigen.