Wie diemitteilt, fällt dieses Jahr das Adventscarré aus. So hatte sich eine gemeinsame Arbeitsgruppe aus Verwaltung und Stadtmarketingverein seit Sommer Gedanken über ein Weihnachtsmarktkonzept in Corona-Zeiten gemacht. Angelehnt am Septembermarkt, sollte ein deutlich reduzierter Markt in der Innenstadt stattfinden - aber auch dieses Konzept wurde letztlich als zu riskant und nicht sicher planbar verworfen. „Nachdem im vergangenen Jahr das gemeinsame Konzept für einen neuenin Crailsheim mit dem Crailsheimer Adventscarré mit großer Resonanz und vielen positiven Rückmeldungen gestartet ist, fällt uns der Entschluss, in diesem Jahr keinen Weihnachtsmarkt durchzuführen, natürlich umso schwerer“, so Kai Hinderberger, Stellvertretender Leiter Ressort Digitales & Kommunikation.