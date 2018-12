Konzert Weihnachtsfreude und Engelsgesang

Crailsheim / Ralf Snurawa

Freie Plätze sind in der Johanneskirche am Mittwoch kaum zu finden. Das ASG-Weihnachtskonzert hat wieder viele Zuhörer.

Die Zuhörer waren auch als Mitsänger gefragt. Denn einige Weihnachtslieder galt es gemeinsam zu singen. „Fröhlich soll mein Herze springen“, einfühlsam von Tobias Wolber auf der Orgel begleitet, war da ebenso zu hören wie „Hört, der Engel helle Lieder“ mit einem schön einstimmenden Orgelvorspiel von Jonas Dippon, „Stern über Bethlehem“ und natürlich „O du fröhliche“.

Schulleiter Günter Koch hielt zu Beginn des Konzerts fest, dass man personell „gebeutelt“ sei, weshalb er dem für die Leitung des Eltern-Lehrer-Schüler-Chors eingesprungenen Jonas Dippon für sein Engagement und seine Verbundenheit mit dem Albert-­Schweitzer-Gymnasium dankte. So konnte Koch betonen: „Wider alle Unkenrufe findet es trotzdem statt, das Weihnachtskonzert des ASG.“

Eröffnet wurde das Konzert von der ASG-Big-Band unter der Leitung von Tobias Wolber mit locker-lässigem Groove zu Andy Clarks „Deck The Halls With Bones And Saxes“. Nicht weniger Humor bewiesen die Schüler später zu Don Gardners „All I Want For Christmas Is My Two Front Teeth“. Warm getönt und einfühlsam begleiteten die Jazzer Sängerin Lilli Drenzek zu Irving Berlins „White Christmas“, das alles andere als kitschig klang. Die Trompeten-Sektion sorgte zu „Rocking Around The Christmas Tree“ für Drive, ebenso in der Gegenüberstellung zu der Saxofon-Gruppe im „Nutcracker Swing“.

Schön gelang auch der Kontrast der scheinbar müden Musiker in „Big Band Holiday“ zu den Weihnachtssongs von „Santa Claus Is Coming To Town“ bis „Frosty The Snowman“ – mit Tobias Wolber im passenden Winterjackett, Krawatte und Weihnachtsmann-Zipfelmützen auf den Köpfen der Musiker. Die „Mini-Big-Band & Friends“ versuchte sich an Michael Jacksons „We Are The World“.

Weitere instrumentale Weihnachtsklänge bot das Orchester des Gymnasiums mit Dirigentin Sigrid Meiser. So wurden Choräle und Lieder wiedergegeben, darunter mit einer von Carina Ley gespielten innig gesanglich vorgetragenen Flöteneinleitung „Still, weil‘s Kindlein schlafen will“. Schön wiegend war „Kommet, ihr Hirten“ zu hören.

Pastorales Wiegen bestimmte auch die wunderbar verzierungsreich umgesetzte Wiedergabe des Largo-Satzes aus Francesco Manfredinis „Weihnachtssinfonie“. Victoria Meiser spielte Ennio Morricones „Gabriel‘s Oboe“ aus dem Spielfilm „The Mission“ auf der Violine nicht minder gesanglich. Mit dem „Tollite hostias“ aus Camille Saint-Saëns‘ Weihnachtsoratorium nahm das Orchester den Schlussgesang mit Hingabe gespielt vorweg.

Kerstin Dittmann leitet Chöre

Der kleine Chor eröffnete den Gesangsreigen der Schüler. Unter Leitung von Kerstin Dittmann trugen die jungen Schüler mit Witz und Sinn für tänzerischen Ausdruck zwei Lieder aus Siegfried Fietz‘ Musical „Ein großer Tag für Vater Martin“ vor. Mit Dittmann als Chorleiterin waren die Gesangsklassen und der große Chor auf der Empore mit drei Weihnachtsliedern von Peter Cornelius zu hören: kraftvoll, aber auch energisch-heiter. In diese Richtung ging im Kirchenchor auch „Stop The Cavalry“, dem mit „All I Want For Christmas Is You“ und „Mary Did You Know“ zwei ruhigere Songs vorausgingen. Der Eltern-Lehrer-­Schüler- Chor mit Jonas Dippon als Dirigent widmete sich eher zarten und hell klingenden Chorwerken von John Rutter, „All Bells In Paradise“ und „Look At The World“, und Philip Stopfords „A Christmas Blessing“, alle innig gesungen. Am Ende stimmten alle Chöre zu „Tollite hostias“ ein und wurden mit viel Beifall bedacht.