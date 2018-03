Wasserversorgung Weicheres Wasser für Crailsheim

Crailsheim / pm

Anfang März wurde die Enthärtungsanlage im Wasserwerk Schweighausen in Betrieb genommen. Die Bürger in Crailsheim, Jagstzell, Rosenberg und Frankenhardt erhalten nun Trinkwasser mit einer Wasserhärte von circa 13°dH (Härtebereich mittel – früher 18°dH). Bei Verwendung sollten die Nutzer ihre Haushaltsgeräte und den Einsatz von Wasch-, Reinigungs- und Entkalkungs­mitteln auf den neuen Härtegrad anpassen, empfiehlt die NOW per Pressemitteilung. Im Wasserwerk Schweighausen werden jährlich rund 1,8 Millionen Kubikmeter Trinkwasser aufbereitet. Das Rohwasser stammt aus 20 Quellen und elf Tiefbrunnen in den Quellgebieten Orrottal und Fischbachtal. Seit 2014 betreut die NOW die Wassergewinnungsanlagen des Zweckverband Wasserversorgung Jagstgruppe samt Wasserwerk Schweighausen. Die NOW übernimmt die Kosten für die Anlage von 5,6 Millionen Euro zu 100 Prozent.