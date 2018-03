Trend Was Touristen nach Ellwangen lockt

Ellwangen / Fred Ohnewald

Anselm Grupp, Leiter des Touristik-, Kultur- und Presseamtes der Stadt Ellwangen, ist sichtlich stolz, als er die Fakten vorträgt: Die Übernachtungszahlen sind im Jahr 2017 auf 117 843 geklettert – so viele waren es noch nie. Die Zahl ausländischer Übernachtungsgäste belief sich dabei auf fast 19 000. 1986, also kurz bevor Ellwangen einen Autobahnanschluss erhielt, hatte man in Ellwangen gerade mal 22 171 Übernachtungen gezählt.

Ums Zehnfache gestiegen ist in derselben Zeit die Zahl der jährlichen Stadtführungen: Waren es 1986 noch 31, haben die Führer im vergangenen Jahr 317 Mal Besucher durchs Städtchen geführt. Grupp sieht die Steigerung sowohl einem allgemeinen Trend folgend, aber auch in Ellwanger Spezifika begründet. In der weltpolitisch unruhigen Zeit, wo in traditionellen Urlaubsländern plötzlich Despoten regieren, ist Urlaub in Deutschland wieder angesagt. Dazu bietet Ellwangen als Besonderheit, dass dort gleich so viele Sehenswürdigkeiten konzentriert sind und dass sich andere Städte mit sehenswerten Stadtkernen – von Dinkelsbühl über Nördlingen und Schwäbisch Gmünd bis hin zu Schwäbisch Hall und Rothenburg – sozusagen um Ellwangen herum gruppieren.

Es wird den Touristen ja auch mehr geboten als früher. Da ist zum einen der Kocher-Jagst-Radwanderweg, der zwar nicht unbedingt zu den Übernachtungszahlen beiträgt, aber viele Menschen nach Ellwangen bringt, die dann – vielleicht – später mal als Mehrtagestouristen wiederkehren. Außerdem kamen neue Hotels hinzu, bestehende wurden größer.

Angesprochen fühlen sich sicher vor allem Besucher, die Traditionen erleben wollen. Deshalb gibt es ja auch stets viele Übernachtungsanfragen etwa zum Kalten Markt. Grupp lässt aus diesem Grund auch in Fachzeitschriften für Pferdefreunde inserieren – und das fruchtet offenbar.

Was Grupp noch auf seiner Wunschliste hat, ist zum Beispiel ein Familienhotel, sind Angebote speziell für Kinder. Da ist noch was drin.