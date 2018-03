Crailsheim Was macht eigentlich Luise Reinhardt?

Crailsheim / Birgit Trinkle

Von 1974 bis 1997 hat Luise Reinhardt als VHS-Sekretärin viele Hundert Kursteilnehmer begleitet und die Volkshochschule in Crailsheim mitgeprägt.

Luise Reinhardt war viele Jahre Ansprechpartnerin der VHS in Crailsheim. Jetzt ist sie 82 Jahre alt. Sie, die so viel gestickt, genäht und gestrickt hat, verzichtet heute auf Handarbeiten: Die Finger machen nicht mehr so mit, die Augen auch nicht. Als sie bei einer Wanderung unglücklich stürzte, hat sie sich den Knöchel gebrochen,und seither sind auch die großen Touren mit dem Schwäbisch Albverein Vergangenheit. Älterwerden ist nicht immer ein Vergnügen.

Noch immer sehr aktiv

Viele Senioren, denen es ähnlich geht, wissen nichts mit sich anzufangen. Nicht sie. „Das würde ich mir nie verzeihen“, sagt die Wahl-Crailsheimerin, die sich jeden Tag nach wie vor ein Ziel setzt. Meistens geht sie zu Fuß zum Einkaufen. Zum Eberl raus oder an der Jagst entlang zum Netto-Markt. Nach wie vor ist sie Mitglied der Konzertgemeinde und im Historischen Verein engagiert – aus einem lebenslangen Interesse an Geschichte heraus, aber auch aus Liebe zur Stadt.

Als Anfang September zum Stadtspaziergang eingeladen wurde, ließ sich auch Luise Reinhardt von Bauleiter Andreas Götz aufs Baugerüst an der Stadtmauer helfen. Beherzt kletterte sie hoch, um sich aus nächster Nähe anzusehen, was sie jeden Tag aus ihrem Fenster in der Grabenstraße sieht: Es ist so viel zu tun an diesem Teil der Mauer, deren Sanierung längst überfällig ist. Seit der dichte Bewuchs und die zur Sicherung angebrachten Netze entfernt sind, ist das ganze Ausmaß der Schäden zu sehen. „In diesem Winter hat sich nicht viel getan“, sagt Luise Reinhardt ein bisschen besorgt: Sie weiß jetzt um die massiven Schäden, zu denen Frost und Frostsprengung der letzten Monate beigetragen haben. Überhaupt der Winter: Der hat heuer auch an ihrem Gemüt genagt. „Erst seit ich den Frühling spür, erwachen die Lebensgeister“, sagt sie und lächelt.

Sie ist eine, die das Leben mag. Meistens jedenfalls. Das macht alles so viel leichter, das führt auch dazu, dass sie nach all den Jahren immer noch erkannt und gegrüßt wird in der Stadt. Die Frau Reinhardt, die hat sich gekümmert, die hat organisiert und alles geregelt. Der einzige VHS-Kurs, den sie selbst je belegt hat, war ein Nähkurs, und das war vor ihrer Anstellung. Danach hat sie zuweilen an Studienreisen teilgenommen; So hat sie einige unvergessene Tage in Hamburg und im Alten Land genossen, war noch vor dem Mauerfall in Berlin.

Zum Abschied 1997 schenkten ihr die Kollegen eine Reise in die Schweiz, auch davon hat sie lange gezehrt. Sie hat die Arbeit in der VHS generell sehr gern gemacht, vor allem, nachdem 1988, viel zu früh, ihr Mann gestorben war. Sie mochte die Begegnung mit den Kursteilnehmern, das Zusammenspiel mit den Dozenten. „Da konnte ich alles einbringen, was ich konnte und wusste.“

Die ersten Ruhestandsjahre widmete sie verstärkt dem „Enkeldienst“, um so dem Sohn und der Schwiegertochter in Goldbach die Berufstätigkeit zu ermöglichen. Das brachte Leben in ihre Wohnung in der Grabenstraße, neue Herausforderungen, aber auch viel Freude.

Geboren in Wiesbaden

Das Leben in Crailsheim wurde ihr nicht in die Wiege gelegt. Geboren wurde sie 1935 am Rhein, in Wiesbaden. Die vielen in Luftschutzkellern verbrachten Tage und Nächte und die kurzfristige Evakuierung nach Jagsthausen sind ihr als Erinnerung an ihre Kindheit geblieben, aber auch die durch nichts zu ersetzende Erfahrung, geliebtes Kind einer intakten Familie zu sein. Die Freude, den Vater heil aus dem Krieg heimkommen zu sehen, ist ebenfalls unvergessen.

Die Familie zog nach Amöneburg. Der Vater, ein Elektroingenieur, war Betriebsleiter in einem großen Unternehmen, in dem sie zum Industriekaufmann ausgebildet wurde – an die weibliche Berufsbezeichnung war noch nicht zu denken. 1958 heiratete sie ihren Tanzstundenfreund, folgte ihm nach Offenburg, brachte zwei Kinder zur Welt, übernahm kurzzeitig ein Pflegekind. Ihr Mann hatte unter anderem das Nonfood-Programm der Edeka aufgebaut – alles, was keine Lebensmittel sind – und war deshalb immer wieder auf der Spielwarenmesse in Nürnberg tätig; die Crailsheimer Türme waren ihm aus dieser Zeit im Gedächtnis.

Als ein Angebot kam, das Kaufring-Haus (Woha) in der Stadt bei der Umgestaltung und Vergrößerung zu begleiten, sagte er zu. So kam die Familie 1971 nach Crailsheim, wo sie sich, wie Luise Reinhardt es formuliert, „im Drosselweg das Nest eingerichtet“ hat. Wenig später, als morgens alle ausflogen aus diesem Nest, kam „der dringende Wunsch nach beruflichem Wiedereinstieg“. Sie bewarb sich bei der Stadtverwaltung für die Volkshochschule, die damals noch die Räume der Oberschule nutzte.