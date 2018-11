Volkstrauertag Was den Frieden gefährdet

Was den Frieden gefährdet

Ungewöhnlich viele Bürger versammelten sich auf dem Ehrenfriedhof in Crailsheim bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag. Ungewöhnlich fiel auch die Rede von Herbert Holl aus: Der frühere Bürgermeister beschränkte sich nicht auf die üblichen ritualisierten Mahnungen, sondern nahm kein Blatt vor den Mund, als er die Ursachen für Kriege beim Namen nannte: „Ich bin der Ansicht, dass die größte Gefahr für den Frieden die Dummheit und die Lüge der Menschen ist.“

Flankiert von der Bürgerwache und den jungen Musikern der Stadtkapelle rief Oberbürgermeister Dr. Christoph Grimmer angesichts der Abermillionen Opfer der beiden Weltkriege dazu auf, „die Erinnerung an die Schrecken, die Trauer und das Leid weiterzutragen und im Bewusstsein zu halten – denn ein friedliches Leben ist keine Selbstverständlichkeit“.

Vor Trugschluss gewarnt

Auf „die Narben und die Erinnerungen an diese entsetzliche Zeit“ stieß Herbert Holl, als er im Sommer bei einer Radtour ganz Frankreich durchquerte – von den blutgetränkten Stränden in der Normandie, wo im Juni 1944 die alliierten Truppen landeten, bis zu den grauenhaften Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges in Nordfrankreich, wo auch Holls Großvater als Soldat starb.

Herbert Holl zeichnete eindringlich die Wesensmerkmale aller Kriege nach und warnte vor dem Trugschluss, dass solche Mechanismen in einer aufgeklärten und vernetzten Welt nicht mehr wirken könnten: „Waren es früher Feindbilder, welche man durch Falschinformation und Propaganda erzeugte, um die Legitimation für einen Krieg zu haben, sind es in neuerer Zeit Lügen und auch eine Art ,Fake News‘ in den sozialen Medien, welche es einem erlauben, militärische Gewalt mit der Rechtfertigung der höheren Moral anzuwenden.“

Auch die Medien stünden in der Pflicht, „ohne ideologische Vorgaben oder private Meinungen der Redakteure“ ihrer Informationspflicht nachzukommen.

Herbert Holl erinnerte an die frei erfundene Begründung für den Irak-Krieg der USA im Jahr 2003, als von angeblichen „Massenvernichtungswaffen“ die Rede war. Aber auch Russland und andere Staaten verbiegen massiv die Wahrheit, um militärische Einsätze rechtfertigen zu können.

Allein durch Gedenken und Mahnungen seien künftige Kriege nicht vermeidbar, „wenn die moralischen und rechtlichen Hürden nicht klar definiert sind“. Das sei auch in Deutschland der Fall. Denn der Artikel 87a des Grundgesetzes gebe eindeutig vor, „dass die Streitkräfte nur alleine zur Verteidigung aufgestellt wurden“ und auch nur für diesen Zweck eingesetzt werden dürfen.

„Klare Auslegung fehlt“

Die Politik setze sich aber nicht mit einer klaren Auslegung dieses Artikels und mit der damit verbundenen Frage auseinander, ob „die Verteidigung an den Grenzen Deutschlands endet oder ob in einer globalisierten Welt Verteidigung auch an anderen Orten möglich und durch das Grundgesetz legitimiert ist“.

Letztlich „können Menschlichkeit und zwischenmenschliche Beziehungen, Nächstenliebe und gegenseitige Toleranz nur entstehen, wenn wir uns als Menschen von unterschiedlicher Hautfarbe, Herkunft und Gefühlen wahrnehmen, akzeptieren und gegenübersehen“, sagte Herbert Holl.

Fürbitten von Pfarrer Joachim Frisch und Pastoralreferentin Anna Szczepanska für den Frieden beschlossen die Gedenkfeier.