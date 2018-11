Crailsheim Warum wird nicht gefeiert?

Crailsheim / Andreas Harthan

Der Mann hat eine Mission. Professor Dr. Thomas Schnabel, langjähriger Leiter des Hauses der Geschichte in Stuttgart, könnte sich eigentlich auf seinen Ruhestand freuen, den er zum Jahreswechsel antritt. Aber den 66-jährigen Historiker treibt ein Thema um, mit dem er sich in seiner wissenschaftlichen Arbeit immer wieder beschäftigt hat – die Novemberrevolution. Die hat sich in diesen Tagen zum 100. Mal gejährt, aber sie wurde nicht gefeiert. Das stört Schnabel, denn er findet, dass es allen Grund zum Feiern gibt. Immerhin war der 9. November 1918 der Beginn der Demokratie in Deutschland.

„Unfair“

Schnabel bedauert, dass die Weimarer Republik fast immer von ihrem Ende her gedacht wird – und das war ja bekanntlich kein rühmliches. Aber das, so der renommierte Historiker, sei keine Rechtfertigung dafür, den Zeitraum zwischen 1918 und 1933 generell zu verdammen. Für ihn ist es „unfair“, so schlecht über die erste Republik in Deutschland zu reden. „Weimar war nicht so schlecht, wie sein Ruf bis heute ist“, betonte er am Montagabend in seinem Vortrag im Arkadenbau des Crailsheimer Rathauses. Er verwies auf den Historiker Dr. Wolfgang Niess, ein Kenner der revolutionären Geschehnisse, die vor 100 Jahren das Land erschüttert haben. Niess schreibt: „Die Revolution von 1918/19 gehört zu den Sternstunden der Freiheits- und Demokratiebewegung in Deutschland (...). Es ist an der Zeit , sich mit Dankbarkeit, Stolz und Hochachtung an sie zu erinnern.“

Zum Feiertag machen

Doch der 9. November ist ein schwieriger Tag in der deutschen Geschichte. 1923 putschte Hitler in München, 1938 brannten überall im Land Synagogen. Aber dieser Tag steht eben auch für die erste deutsche Republik und den Mauerfall. Warum ihn also nicht feiern, fragte sich am 9. November 2018 Dr. Heribert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, in einem Leitartikel. Für ihn steht fest: „Die deutsche Demokratie muss sich ihre Revolution zurückholen – ihre Kämpfe, ihre Helden, ihre Mythen.“ Prantl schlägt vor, den 9. November zum Nationalfeiertag zu machen – und stellt dem vorhersehbaren Widerstand die Frage entgegen, ob sich die deutsche Demokratie etwa ihrer Anfänge schämt.

„Verdammtes Glück“

Auch Schnabel macht sich für eine neue Sichtweise auf die Vorgänge von 1918 stark und sagt: „Die Republik von Weimar hat Krisen gemeistert, die der Bundesrepublik bisher erspart geblieben sind.“ Er sagt nicht, dass Deutschland eine Schönwetterdemokratie ist. Aber er hob in Crailsheim hervor, dass die zweite Republik von Anfang an bessere Bedingungen hatte. „Wir hatten verdammtes Glück“, sagte er mit Verweis darauf, dass die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg – anders als nach Ende des Ersten Weltkrieges – geblieben sind, und dass das Wirtschaftswunder für Ruhe in der Bevölkerung und hohe Akzeptanz der jungen Bundesrepublik Deutschland gesorgt hat.

Kaum was los in Crailsheim

Was ist im November 1918 eigentlich in Crailsheim passiert? Die Antwort des Historikers Schnabel: Nichts Weltbewegendes. In Crailsheim kam es erst am 13. November zur Bildung eines Soldatenrates, am 24. November fand eine Volksversammlung auf dem Marktplatz statt, fünf Tage später wurde ein Bauern- und Bürgerrat gewählt. Mehr ist bislang nicht bekannt, da tut sich für die lokale Geschichtsforschung noch ein weites Feld auf. Im benachbarten Schwäbisch Hall war es immerhin schon am 10. November zu einer großen Kundgebung gekommen, die, wie es in der Zeitung hieß, „einen ruhigen und geordneten Verlauf nahm“.

Dass Crailsheim trotzdem in der großen Landesausstellung mit dem Titel „Die Anfänge der Demokratie im Südwesten“ im Haus der Geschichte in der Landeshauptstadt vertreten ist, liegt an einem Glasbehälter, der dort ausgestellt ist. Er beinhaltet ein Stück Pflanzenbrot aus der Zeit des Ersten Weltkrieges, als Hunger weit verbreitet war – und auch ein Stück Blutbrot, hergestellt aus Strohmehl und Tierblut.

Info Die Ausstellung im Haus der Geschichte in Stuttgart läuft noch bis zum 11. August 2019.