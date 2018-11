Crailsheim Vorsicht um 15 Uhr an Dienstagen im Oktober

Crailsheim / Birgit Trinkle

Unauffällige Unfallstatistik, auffällige Zunahme der Gewalt gegen Polizeibeamte. Auch die unverändert sehr hohe Zahl der Unfallfluchten ist Thema.

Schreien, Schubsen, Anspucken, Zuschlagen. Die Gewalt gegen Polizeibeamte ist zunehmend Thema in der Region. Polizeisprecher Bernd Märkle nennt die Zahlen für den Revierbereich Crailsheim: „Wir hatten im Jahr 2014 insgesamt 16, im Jahr 2015 und 2016 jeweils 27 Fälle. 2017 gab es 28-mal Gewalt gegen Polizeibeamte.“ Vor allem: „Für das Jahr 2018 hatten wir im Jahresvergleich bis zum Monat September eine Steigerung von etwa 40 Prozent.“

Im gesamten Einzugsbereich des Polizeipräsidiums Aalen gibt es deutliche Zuwächse. Polizeipräsident Roland Eisele hat diese steigende Gewaltbereitschaft und ihre Bekämpfung zur Chefsache gemacht. Die Fallzahl in der Region sei deutlich höher als der Bundesdurchschnitt: „Da müssen wir uns dieser Sache annehmen.“ Aktuell geschieht das unter anderem mit verstärktem Einsatztraining, das Handlungssicherheit und Routine vermitteln und auf problematische Situationen vorbereiten soll. Ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang die Prävention: Insbesondere an den Schulen wird Gewalt gegen Polizeibeamte, grundsätzlich die zunehmende Respektlosigkeit zum Thema gemacht. Weitere Themen sind die verstärkte Zusammenarbeit mit der Justiz, konsequente Strafverfolgung, aber auch die Betreuung der Beamtinnen und Beamten nach einem Vorfall.

Die häufiger werdenden Eskalationen sind die auffälligste Entwicklung auf Crailsheims Straßen, aber auch sonst ist ein Blick in die Unfallstatistik interessant.

Mehr Leichtverletzte

Die Zahlen für 2018 liegen noch nicht vor. Ein Blick auf die Jahre 2015 bis 2017 zeigt, dass sich die Unfallzahlen im Crailsheimer Stadtgebiet, vom Gewaltproblem einmal abgesehen, im Großen und Ganzen unauffällig entwickeln. In diesen drei Jahren wurden 1434 Verkehrsunfälle aufgenommen; 2017 waren es 485. Beteiligt waren 1837 Pkw, 176 Lkw, 139 Fahrräder, 55 Fußgänger und 18 Busse. Bernd Märkle zufolge sind noch immer etwa ein Fünftel aller Unfälle, mit denen das Polizeipräsidium zu tun hat, Unfallfluchten. Im Stadtgebiet Crailsheim sind diese Zahlen deutlich höher, was auf die vielen Parkplatzrempler zurückzuführen sein dürfte. Hier lagen die Unfallfluchten 2016 bei 49,6 Prozent, 231 Unfälle, ein Jahr später bei 45,5 Prozent, was 228 Unfällen entspricht, mithin jeweils fast die Hälfte aller Unfälle ausmacht. 37,7 Prozent all derer, die sich aus dem Staub gemacht haben, werden ermittelt, bei den tödlichen Unfällen sind es jedoch 100 Prozent, bei den Unfällen mit Schwerverletzten 60, bei den Leichtverletzten immerhin noch 50 Prozent.

2017 gab es in Crailsheim zwei Verkehrstote, 44 Menschen wurden schwer, 132 leicht verletzt; insgesamt beläuft sich die Zahl der Unfälle mit Personenschaden 2017 auf 143 – jeweils mehr als in den Vorjahren, wobei die Zahl der Schwerverletzten rückläufig ist. Die Zahl der Unfälle mit bloßem Sachschaden, bei denen Alkohol eine Rolle spielte, ist deutlich höher als in den Vorjahren.

Einiges an dieser Statistik überrascht: Während sich rund 20 Prozent aller Unfälle auf nassen Straße ereignen, kracht es nur noch bei etwa zwei Prozent auf winterglatten Straßen. Das liegt auch daran, dass Schnee und Eis seltener werden.

Vorsicht um 15 Uhr

Bei den Crailsheimer Unfällen überproportional vertreten sind Beteiligte im Alter zwischen 20 und 25 Jahren; diese Zahlen sinken dann kontinuierlich, bis sie bei den über 50-Jährigen wieder ansteigen. Statistisch die größte Wahrscheinlichkeit, in einen Unfall verwickelt zu werden, hat jemand, der im Monat Oktober unterwegs ist, an einem Dienstag, gegen 15 Uhr. Dass sich nachmittags um diese Zeit fast doppelt so viele Unfälle ereignen wie um 14 oder 16 Uhr, lässt sich vielleicht mit dem Feierabendverkehr erklären. Warum aber der Oktober negativer Spitzenreiter ist, darüber kann trefflich gestritten werden – nasses Laub etwa oder die kürzer werdenden Tage könnten eine Rolle spielen. Der Dienstag wiederum ist eher beliebig, in anderen Jahren trifft es auch mal den Montag oder den Freitag.

Zu den häufigsten Unfallursachen zählen nicht angepasste Geschwindigkeit (214 Unfälle), Nichtbeachtung der die Vorfahrt regelnden Verkehrszeichen (191), ungenügender Sicherheitsabstand (168), Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot (90) und Alkoholeinfluss (71). Weitaus häufigste Unfallgründe sind Fehler beim Wenden oder Rückwärtsfahren – unter diesem Punkt finden sich all die kleinen Parkplatzvorfälle.

Immer wieder fallen in den Polizeiberichten dieselben Unfallorte auf. Laut Stadtsprecherin Michaela Butz teilt jeweils die Polizei der Verkehrsbehörde mit, ob es „Unfallhäufungspunkte“ gibt: „Immer wieder Thema in Crailsheim sei unter anderem die Kreuzung Ellwanger Straße/Lerchenstraße/Milanstraße.