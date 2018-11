Lesung Von zehn Frauen stark beeindruckt

Crailsheim / Ralf Snurawa

Eigentlich kennen die meisten Menschen Hubertus Meyer-Burckhardt als Moderator der NDR-Talkshow aus dem Fernsehen. Als Radiomoderator der „Frauengespräche“, so der Titel der Sendung, ist er im süddeutschen Raum weniger bekannt.

Etliche der Frauen, mit denen er ebenfalls für den NDR gesprochen hatte, haben ihn stark beeindruckt. Zehn von ihnen hat er in seinem neuen Buch „Frauengeschichten“ versammelt, und zwar mit den im Radio geführten Gesprächen.

Bei seiner Lesung in der Buchhandlung Rupprecht merkte man dem Autor seine Begeisterung für die Frauen, speziell für die im Buch aufgeführten an. Vor etwa 200 Zuhörern präsentierte er am Dienstagabend sein „Meisterwerk“, wie er es auch ein wenig amüsiert nannte.

Philippika ins Mikro gehämmert

Allerdings las er daraus tatsächlich fast nur kurze Auszüge. Zum Gespräch mit Elke Heidenreich, die er als Erste anführte, erfuhr man eigentlich nur, dass es ums Glück ging, und dass sie eine „Philippika ins Mikrofon gehämmert“ habe, und zwar wegen Frauen, die sich liften lassen. Nicht zu vergessen: Am Anfang von Heidenreichs Auseinandersetzung mit Literatur habe eine Buchstabensuppe gestanden. Erich Kästners „Sachliche Romanze“ schickte Meyer-Burckhardt seinen Erklärungen voraus, die Berliner Schnauze eines Taxifahrers hinterher, in Bezug auf eine geliftete Schauspielerin: „Die ist so geliftet, wenn die sich hinsetzt, geht ihr der Mund auf.“

Ina Müller, eine weitere interviewte Frau, sei ein großer Eigenhumor zu eigen. Und sie käme im Gespräch „von der Lampe zum Sex in drei Sätzen“. Außerdem wirkten „Inas Fans wie ihre erweiterte Familie“. In der sei das Teilen wegen einer Tante und einem unter den Geschwistern aufzuteilenden Fünf-Mark-Stück ein schwieriges Thema gewesen, das sich bei der Sängerin und Moderatorin geradezu eingebrannt hat. Bis heute kann sie nicht teilen, etwa beim Essen oder Trinken.

Eine „Mischung aus Buddhismus und Bayern“ sei Marianne Sägebrecht. Sie lehne auch beste Filmrollen ab, wenn etwas nicht stimmt. Im Gespräch habe sie eine Kindheitsanekdote erzählt, die vom Vertrauen ihrer Mutter in sie handelt. Genauso beeindruckt war Hubertus Meyer-­Burckhardt von Erika Pluhar, einer österreichischen Schauspielerin, die auf dem Höhepunkt ihrer Karriere aufgehört habe.

Mehr Tragödie geht kaum

Sie ist im Grunde zweimal verwitwet – Udo Proksch und Peter Vogel – sowie einmal geschieden vom mit ihr nach wie vor befreundeten André Heller. Ihre Tochter Anna starb durch einen Asthmaanfall. „Mehr menschliche Tragödie kann eine Frau kaum erleben“, meinte Meyer-Burckhardt. Novalis‘ „Glück ist Talent für das eigene Schicksal“ schickte er seinem Bericht über das Zusammentreffen mit Pluhar voraus, jener „Königin, die ihr eigenes Reich gleich mitgebracht hat“, wie sich Meyer-Burckhardt selber zitierte.

Im Dienste dieser zehn Frauen sehe er sich, schickte Hubertus Meyer-Burckhardt in einer Art Fragerunde hinterher. Die Bekanntheit der Personen habe bei der Auswahl für das Buch eine gewisse Rolle gespielt. Allerdings hatten nicht alle für die Radiosendung gewonnenen Frauen ihre Zustimmung zu einer Veröffentlichung im Buch gegeben. Ein Beispiel sei Helene Fischer gewesen.

Politikerinnen und Männer werde er nicht zu den Radiogesprächen einladen, fügte Meyer-Burckhardt noch an. Erstere, weil das Forderungen bei anderen Parteien auslöse, zweitere, weil: „Männer kommunizieren über Status. Frauen können sich ewig lang über Beziehungen unterhalten.“ Er möge Frauen, bei denen das Leben nicht rund verlaufen ist: „Ich mag abenteuerliche Lebensläufe.“

Info Hubertus Meyer-Burckhardts Buch „Frauengeschichten – Was ich von starken Frauen gelernt habe“ ist im Gütersloher Verlagshaus erschienen.