Freizeitangebot Von A wie Aas bis Z wie Zecke

Crailsheim / Luca Schmidt

Crailsheims Supertalent werden, den Klang der Stadt festhalten und eklige Dinge anschauen – das alles gibt es bei der zwölften Kinder- und Jugendkulturwoche. Bei 67 Veranstaltungen findet sich für jedes Kind und jeden Jugendlichen ein spannender Programmpunkt. Das Motto heuer lautet „Stadt, Land, Fluss“.

Andreas Horst, Schlagzeuglehrer aus Crailsheim, möchte mit Teilnehmern seines Programms ein eigenes Musikstück komponieren – und zwar nicht bestehend aus irgendwelchen Klängen, sondern mit Ton-Aufnahmen aus der Stadt. Die Jugendlichen ab 14 Jahren ziehen dazu mit Mikrofonen und Tonaufnahmegeräten los. Die Aufnahmen werden dann mit rhythmischen Klängen ergänzt. So soll ein Stück entstehen, das den „Sound of Crailsheim“, also den Klang Crailsheims, widerspiegelt.

Einen besonderen Wettbewerb bietet das neue Programm ebenfalls: Crailsheim sucht das Supertalent (CSDS). Alle Jugendlichen zwischen 12 und 22 Jahren können sich noch bis Freitag, 8. März, um 12 Uhr anmelden. Nach verschiedenen Vorrunden wird am Samstag, 13. April, das große Finale im Crailsheimer Ratskeller steigen. Wer gewinnt, entscheidet zur einen Hälfte eine Jury aus vier Personen, zur anderen Hälfte das Publikum.

Momentan liegen 15 Anmeldungen vor. „Da sind Sänger, Tänzer und Zauberer dabei“, sagt Bernd Mayer vom Jugendbüro, das den Wettbewerb organisiert. Allerdings: „Es gibt viele Talente, aber einige Leute trauen sich nicht, sich anzumelden“, meint er. Mitmachen können übrigens nicht nur Jugendliche aus Crailsheim.

Wer möchte, kann bei der Kinder- und Jugendkulturwoche auch eine Reise in die Vergangenheit antreten. In eine Zeit, in der Tweets noch Flugblätter hießen. Bei der Veranstaltung „Neueste Nachrichten für die Stadt“ können Kinder ab 8 Jahren ein Plakat drucken – allerdings nicht an einem Computer und mit einem daran angeschlossenen Drucker, sondern mit einer maßstabsgetreuen, verkleinerten Gutenbergpresse. Mit dem größeren Original wurden die ersten Drucke überhaupt angefertigt. Die Teilnehmer werden Bleisätze einsetzen, Farbe auftragen und Papierbögen einpassen.

„Voll eklig“ ist eine Mitmach-­Lesung der etwas anderen Art für Schüler von der dritten bis zur sechsten Klasse. Unter dem Motto „von A wie Aas bis Z wie ­Zecke“ stellt die Biologin Bärbel Oftring Dinge vor, vor denen die meisten Menschen sich zunächst ekeln. Doch durch spannende Hintergrundinformationen will sie die Dinge anders erscheinen lassen: als interessante Themen, die es zu ergründen gilt.

Wer sich für das Programm der Kinder- und Jugendkulturwoche anmelden möchte, der sollte am Montag, 18. März, um 8 Uhr schnell sein. Laut Martin Dilger, Leiter der Volkshochschule, melden sich die meisten Teilnehmer gleich am ersten Tag an.