Bei Straßenbauarbeiten im Taubertalweg in Rothenburg ist es am Dienstag gegen 8.15 Uhr zu einem folgenschweren Unfall gekommen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Im Bereich der Doppelbrücke war ein 50-Jähriger mit Baggerarbeiten beschäftigt. Als er ein Stück zurücksetzte, ...