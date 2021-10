Durch Zeugenhinweise ist die Polizei am Donnerstag gegen 15.30 Uhr auf einen Exhibitionisten in Crailsheim aufmerksam gemacht worden. Ein Mann stehe an einem Zaun mit Blick auf den Volksfestplatz und manipuliere an seinem Geschlechtsteil herum, heißt es in der Polizeimeldung.

Der 53-Jährige versuc...