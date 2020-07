Mit ihrer Unterschrift unter den Fusionsvertrag markierten jüngst die Vorstände und Aufsichtsratsvorsitzenden der Volksbanken Main-Tauber und Vorbach-Tauber in Weikersheim den nächsten Meilenstein auf dem Weg zur geplanten Fusion der beiden regionalen Banken. Alle Beteiligten zeigten sich mit dem bisherigen Verlauf der Fusionsvorbereitungen zufrieden, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie äußerten sich zuversichtlich, dass die für den Herbst geplanten Vertreterversammlungen der beiden Häuser ihr Einverständnis zur Fusion geben und so den Weg für eine Genossenschaftsbank im Main-Tauber-Kreis frei machen werden.

„Wir haben in den vergangenen Wochen in der Zusammenarbeit feststellen dürfen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Fusionsvorbereitungen aktiv, konstruktiv und ausgesprochen positiv begleiten“, erklärte der Vorstandsvorsitzende der Volksbank Main-Tauber, Michael Schneider. Auch sein Pendant aus Weikersheim, Jürgen Fricke, zeigte sich mit der aktuellen Entwicklung der Zusammenarbeit sehr zufrieden: „In den verschiedenen Arbeitsgruppen hat sich unsere Einschätzung bestätigt, dass unsere beiden Häuser sehr ähnlich ticken und sich in vielen Punkten hervorragend ergänzen.“