Kann der Schlachthof in Crailsheim – ähnlich wie der Tönnies-Betrieb in Ostwestfalen – zu einer Virenschleuder werden? Diese Gefahr wird im Lauf der Woche minimiert, denn am heutigen Dienstag haben die Kontrollen in dem Betrieb in der Tiefenbacher Straße begonnen, der zu den größten in Deutschland zählt und Vion, einem der größten Fleischkonzerne in Europa, gehört. In einer Pressemitteilung zeigt sich Landrat Gerhard Bauer „erleichtert“ darüber, dass das Land mit seiner Verordnung zu Arbeits- und Hygienebestimmungen in Schlachtbetrieben die Rechtsgrundlage für regelmäßige Tests geschaffen hat. Bauer dankt dem Land für die „klaren Vorgaben“ und der Kreisärzteschaft für ihre „tatkräftige Unterstützung“. Nun können mögliche Infektionen frühzeitig erkannt werden, so der Landrat.

Symptome einer Infektion kontrollieren, und sie müssen ihre Mitarbeiter zweimal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen. Bezahlt werden müssen die Tests vom Betrieb. Der muss zudem die Vorgaben des Landes zu Abstandsregelungen, zur Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und zu weiteren Hygieneregelungen einhalten. Und er muss dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept vorlegen.