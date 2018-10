Oberbürgermeisterwahl Vier Kandidaten konkurrieren bei OB-Wahl in Bilgoraj

Biłgoraj/Crailsheim / SWP

In Crailsheims polnischer Partnerstadt Biłgoraj konkurrieren derzeit vier Kandidaten um das Bürgermeisteramt. Einer davon ist Janusz Rosłan, er ist seit 16 Jahren im Amt.

Der Wahlkampf in der Crailsheimer Partnerstadt Biłgoraj geht derzeit in die heiße Phase, der Oberbürgermeister wird dort am 21. Oktober gewählt. Einen ausgesprochenen Favoriten gibt es an der Weißen Lada – so heißt der Fluss in Biłgoraj – derzeit nicht.

Der parteilose Amtsinhaber Janusz Rosłan gilt nach 16 Amtsjahren zwar als Favorit im Rennen um den OB-Posten (laut Umfragen mit 57 Prozent aller Stimmen). Doch dieses Mal könnte es eng werden für den 56-jährigen Deutschlehrer, der Crailsheim gut kennt und der während des Kulturwochenendes im Ratssaal als Pianist ein „Konzert der Freundschaft“ gab.

Entwicklung der Stadtteile

Rosłan hat drei Konkurrenten. Es sind Jacek Piskorski (48 Jahre alt) vom Bürger-Wahlkomitee „Biłgoraj 21“, der ehemalige Sejmabgeordnete Piotr Szeliga (41), parteilos, und Wojciech Glen (41) von der PIS, der konservativen Regierungspartei.

Die vier Bewerber stellen im Wahlkampf unterschiedliche Schwerpunkte heraus. Amtsinhaber Rosłan will die Entwicklung der Stadtteile genauer ins Visier nehmen, nachdem es in den vergangenen Jahren um die Innenstadt, die Kreisverkehre, um Haupt- und Umgehungsstraßen und um die Sanierung des Kultur- und Sportzentrums ging. Sein Motto: Czas na osiedla – Zeit für Siedlungen.

Jacek Piskorski steht für ein „bürgernahes Biłgoraj“, so lautet sein Slogan. Der leidenschaftliche Freizeitfußballer versucht, junge Leute vor allem über die sozialen Medien zu gewinnen. Der Slogan von Piotr Szeliga lautet: „Gemeinsam für Biłgoraj“. Der von Wojciech Glen heißt: „Wir gewinnen zusammen“.

In der knapp 27 000 Einwohner zählenden Kreis­stadt werden 21 607 Wahlberechtigte an die Wahlurnen gebeten. Sie werden den Bürgermeister und 21 Gemeinderäte in vier Stimmbezirken wählen.

Auf Kreisebene entscheiden sie außerdem über die künftige Zusammensetzung von Kreistag und Gemeinderäten. Hier werden insgesamt zehn Gemeindevorsteher und vier Bürgermeister gewählt, für die sich 41 Bewerber interessieren, darunter allerdings nur drei Frauen. Unterstützt werden die meist parteilosen Kandidaten von Bürgerkomitees, die sich um die Kandidaten gebildet haben.

Land steht vor Wahl-Marathon

Doch auch die „großen“ polnischen Parteien befinden sich im Wahlmodus, denn das Land steht vor einem Wahl-Marathon. Den Auftakt machen die Kommunalwahlen am 21. Oktober. Nächstes Jahr folgen die Wahlen zum nationalen und europäischen Parlament. Im Jahre 2020 wird der Präsident gewählt.

In den größeren Städten und Bezirken kommt es deshalb bereits jetzt zu heftigen Rivalitäten zwischen den Vertretern der regierenden nationalistisch-klerikalen Partei Recht und Gerechtigkeit um Jaroslaw Kaczynski (Prawo i Sprawiedliwosc – PiS) und der Opposition, der liberal-konservativen Bürgerplattform (Platforma Obywatelska – PO).

Info Der Autor Grzegorz Bryła ist Deutschlehrer in Biłgoraj, Crailsheimer im Herzen und einer der treibenden Kräfte der Städtepartnerschaft.